Усманов будет дарить iPhone за лучшие пародии на самого себя

Автограф, футболку и iPhone последней модели пообещал миллиардер Алишер Усманов в качестве приза победителям конкурса пародий на его видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному.

О начале конкурса стикеров, карикатур, видеороликов и мемов бизнесмен объявил 29 мая на своей странице «ВКонтакте». В социальной сети уже создано сообщество usmanov_challenge, куда предлагается присылать работы. Примеры Усманов собирается выкладывать у себя на стене и раз в неделю премировать автора наиболее удачного на его «субъективный вкус» творения. В качестве приза объявлен iPhone 7Plus – аналогичное устройство бизнесмен использовал для съёмки своего первого обращения к Навальному. Кроме смартфона, победителей ждут футболки с мемом и автографом миллиардера.

Первое видео этой недели уже опубликовано.

Усманов написал, что польщён вниманием и «искренне заинтересован в развитии свободного общения и творчества в сети, даже если оно «острое и нелицеприятное». «Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видеороликов и мемов», – добавил он.

Отдельно бизнесмен отметил создателей стикеров в Telegram. Авторство ему неизвестно, но призы уже ждут создателей.

Первое видеообращение появилось перед тем, как 18 мая в Люблинском районном суде Москвы прошло предварительное заседание по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства. «Тебе никогда не удастся меня оклеветать. И тебе всё равно придётся ответить передо мной, Лёша. (…) Твои потуги меня оболгать – это лай моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», – закончил Усманов.

Навальный в ответ предложил обсудить вопросы лицом к лицу и устроить дебаты, от которых бизнесмен отказался во втором видеообращении.

«У нас с тобой дебаты будут в суде. Там тебе объяснят разницу между правдой и ложью. Тьфу на тебя ещё раз!» – написал бизнесмен.

Советник президента России по вопросам Интернета Герман Клименко отметил, что видеообращения Усманова – это хороший пример для чиновников.