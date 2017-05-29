Песков: Путин в курсе истории с задержанием мальчика на Арбате

Президент Владимир Путин в курсе задержания мальчика, читавшего "Гамлета" на Арбате, об этом 29 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Во всех дайджестах сообщений эта информация содержится», — заявил Песков.

Он также отметил, что не может ответить на вопрос о реакции президента на задержание мальчика. «Это не столько вопрос, наверное, президентской повестки дня, это вопрос работы правоохранительных органов», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что президент в курсе случившегося, однако отдельного доклада президенту по этой теме не было — он не требуется, заключил пресс-секретарь.

Накануне, 28 мая, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал ситуацию с задержанием мальчика, читавшего стихи в центре Москвы, «подготовленной провокацией». «Сто процентов подготовленная провокация, и журналисты рядом и соседка, но нужно и правоохранителям вести себя грамотно», — написал он в Fecebook, комментирую один из постов на эту тему.

До этого задержание мальчика, читавшего стихи, на Арбате, прокомментировала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она призвала к «к объективному и всестороннему изучению инцидента». «Любая история, в которой задействован ребенок, требует предельной объективности и чуткости. Спекулировать на таких историях как минимум некрасиво», — заявила Кузнецова.