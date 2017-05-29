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29.05.2017 14:08

СМИ: «Зенит» перехватил Реджини у «Спартака»

Защитник «Сампдории» Васко Реджини перейдет в петербургский «Зенит», сообщает 29 мая издание La Gazzetta del Mezzogiorno.

Сумма трансфера якобы составит 5 миллионов евро, зарплата игрока — около 2 миллионов евро. Реджини способен играть как на левом фланге защиты, так и в центре. На трансфере настоял Роберто Манчини, коиторый, по некоторым данным, уже подписал контракт с "Зенитом" на пост главного тренера команды. Манчини рассчитывает на связку Реджини и Доменико Кришито в обороне «Зенита».

В мае игроком интересовался «Спартак», и стороны были близки к договоренности. Sports.ru сообщает, что Реджини прибудет в расположение «Зенита» 13 июня для прохождения медицинского осмотра.

Источник: Sports.ru


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