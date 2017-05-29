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29.05.2017 14:27
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Монополия на регби

Богатые спонсоры, первые лица Федеральной антимонопольной службы РФ и инженеры, играющие против слесарей. Таким «Фонтанка» увидела Кубок европейских чемпионов по регби-7.
Монополия на регби

Второй год подряд Петербург принял Кубок европейских чемпионов по регби-7. И, честно говоря, на первый взгляд, это довольно странный выбор. Северная столица никогда не была лидером в этом виде спорта. Да и вообще, регби для России – это что-то очень непривычное. «Фонтанка» решила изучить данный феномен и отправилась на турнир. Мы ничего особого не ожидали, но увиденное нас удивило.

Пожалуй, сначала надо объяснить, что такое регби-7. Это урезанная версия обычного регби. Там такой же мяч в форме эллипсоида, в него также играют преимущественно руками, и там также не голы, а попытки (5 очков), реализации (2 очка) и ряд других способов набора тех самых очков. Вот только играют в него не 15 человек с каждой стороны, как в обычном регби, а семь. Отсюда и название. По первоначальному замыслу создателей, это должно было уменьшить финансовые затраты на проведение матчей. Однако в итоге это стало решающим фактором для включения регби в программу Олимпийских игр начиная с 2016 года.

Россия никогда не была лидером ни в обычном регби, ни в регби-7. Петербург же никогда не был лидером российского регби также ни в одном из его форматов. Однако именно в городе на Неве, на Малой спортивной арене «Петровского» на минувших выходных второй раз за последние два года прошел Кубок европейских чемпионов по регби-7. На официальном сайте указывалось, что это очень доступное зрелище, ведь билет на любой день турнира стоил 500 рублей, а на оба дня мероприятия – 800 рублей. Однако в реальности билеты не стоили вообще ничего. Их пачками раздавали просто так на всех крупных городских мероприятиях начиная с апреля. Например, перед футбольным матчем «Зенит» – «Урал» волонтеры раздали около трех тысяч билетов при вместимости МСА «Петровского» в 2800 человек. Их вручали всем прохожим непосредственно в дни турнира 27 и 28 мая перед «Петровским». Однако это не помогло, ни одна игра так и не собрала полноценного аншлага.

Монополия на регби

Зато турнир собрал немало очень важных персон, особенно из мира антимонопольных служб. Рядом с игровым полем стояла целая отдельная палатка vip-гостей, для которых внутри было организовано целое пиршество, судя по количеству вносимой и выносимой официантами из нее посуды.

Турниру удалось собрать довольно серьезных спонсоров в виде банка «Уралсиб», чьи активы оцениваются почти в 400 млрд рублей, и управляющей компании «БФА». На организацию, по нашим данным, в общей сложности они потратили 10 миллионов рублей. Впрочем, это не удивительно, и вот почему. Самым важным гостем соревнований оказался Игорь Артемьев – руководитель Федеральной антимонопольной службы страны. Как оказалось, он же с недавних пор возглавляет попечительский совет Федерации регби России. С ним у корреспондента «Фонтанки» и завязался разговор сразу после официального открытия турнира 27 мая.

– Мне очень нравится, что этот турнир второй год подряд проводится в Петербурге, – заявил он сразу же. – Это еще раз подтверждает, что мы – европейская столица. Все это проходит на очень дружелюбном уровне. Я знаю, что команды довольны. Идет такая очень интересная спортивная борьба. Очень важно, что российские команды (и питерские в частности) показывают очень хорошую игру. И, как вы знаете, в прошлом году обладателем Кубка европейских чемпионов стала «Кубань». Это одна из причин, почему турнир проводится в Петербурге второй раз. У российских команд очень серьезные соперники – это прежде всего французы. Будет нелегко. Но если ребята проявят волю, свой российский дух, я думаю, что они победят.

– Посещаемость вас не огорчает?

– Вообще в мире регби является третьим по популярности видом спорта. Когда идет трансляция Мировой лиги по регби, по всему миру смотрят три миллиарда человек. Выше – только Олимпиада и чемпионат мира по футболу. В России это не так. В России в сталинские времена регби было запрещено. Хотя появилось оно у нас еще в 1923 году. Но, тем не менее, игра была забыта. А потом не было создано условий для популяризации этого вида спорта. Поэтому мы сейчас только начинаем. И то, что сегодня здесь собрались люди, – это неплохо, хотя на таком соревновании трибуны, конечно, должны быть заполнены. Но президент Владимир Путин уже дал соответствующее поручение нашим российским телеканалам почаще показывать регби.

– Регби при Сталине и правда было запрещено?

– Да. А знаете почему? В свое время, когда был раздел Берлина, англичане предложили нашим сыграть в регби. А у нас не было тогда регбистов. Очень неудачно для нас эти соревнования прошли. Ну, и Сталину доложили, что команды из капиталистического мира одержали победу над советскими спортсменами. Он очень рассердился, и после этого регби в СССР было запрещено. Так было до 57 года, до фестиваля молодежи и студентов в Москве, когда уже приехали спортсмены из разных стран. Были проведены показательные соревнования по регби. С этого начинается новая эпоха регби в России.

– А вы сами регби занимались?

– Да, я играл за «Кировец», за «Ждановец», и играл за сборную Ленинграда на первенстве СССР. Это был конец 70-х годов.

– То есть ваше покровительство этому виду спорта не случайно?

– Это не то чтобы покровительство. Меня просто попросили, и я счастлив помочь. Знаете, как меня взяли в регби? Я долгое время играл сначала в футбол и постоянно бил выше ворот. Тогда меня как нападающего взяли в регби. Ха-ха-ха.

– Когда в последний раз играли в регби?

– Думаю, что это был где-то 83 год.

Турнир собрал целую тусовку из глав региональных управлений ФАС, которых, естественно, объединяла фигура Артемьева.

– А что это вы тут у всех выспрашиваете? – подозрительно спросил меня низкорослый седой мужчина. Выяснилось, что это Амин Уракчиев, руководитель УФАС по Карачаево-Черкесской республике.

– С удовольствием решил воспользоваться возможностью приехать на этот турнир, потому что, будучи руководителем УФАС по Карачаево-Черкесской республике, в последнее время увлекся регби, – продолжил он, когда я представился. – С недавних пор я еще и возглавляю федерацию регби у нас в республике, чуть больше месяца. Ну, и пропустить мероприятие такого класса и такого калибра было бы просто беспечно.

– Почему ваша команда не выступает здесь?

– Очевидно, что не набрали такой оборот.

– Но планируете?

– Думаю, что да. А как же? Мы для этого и работаем. Работа Игоря Юрьевича на посту председателя попечительского совета вообще придаст импульс развитию регби в стране. Если он взялся, думаю, что при нашей активной работе результат будет. Ну, и мы потихоньку втягиваемся. У меня представление о регби пока самое дилетантское. Но я сейчас вникаю в это дело более глубоко.

– Сколько сейчас занимается человек в республике?

– Несколько десятков. Задача стоит, чтобы их стало сотни. Для нашей небольшой республики это достаточная задача.

Но всех своих подчиненных заразить любовью к регби Артемьеву не удалось.

– Я на самом деле до сегодняшнего дня вообще не знал об этом виде спорта, – с ходу выдал Вадим Владимиров, руководитель УФАС по Петербургу. – И вот узнал, что такое у нас будет, решил приехать посмотреть.

– И как вам?

– Слушайте, мне нравится. Мощный, атлетический вид спорта. Толкаются, пинаются. Наверное, много сил нужно. Я в программке прочитал, что там ума еще много надо. Ну, сейчас во второй части этого мероприятия буду смотреть за умом. Постараюсь постичь.

– В первой, значит, не увидели.

– Ха-ха. Да. Мощь, силу, отвагу, большую травмоопасность увидел. Ума – нет. Но, наверное, это от меня еще скрыто. Это ж не для всех, – переходит почти на заговорщицкий шепот.

– А шарфик-то на вас зенитовский.

– А у меня регбийных цветов нету. Надел на «Петровский» по привычке. Шарфик «Зенита», думаю о том, что уж точно не побьют. Ха-ха-ха.

Тем временем команды с какой-то молниеносной скоростью сменяли друг друга на поле. Зрители на трибунах меланхолично обсуждали свои дела и реагировали на происходящее, только когда диктор объявлял, что какая-то российская команда обыграла какую-то иностранную.

Сборная Петербурга заняла на турнире седьмое место, проиграв два матча из трех с общим счетом 95:40. Единственная команда, которую удалось обыграть, – сборная Турции. Не удивительно. Турецкая команда впервые выехала на международные соревнования, и для Турции это совсем новый спорт. Почти вся команда – это студенты, большинство из которых учатся на инженеров. Главной их задачей на этом турнире было получение опыта.

Но турки оказались не единственными в своем роде. Большинство игроков – участников турнира имели либо любительский, либо полупрофессиональный статус.

– Где в России больше всего регбийных болельщиков? – спрашиваю у капитана сборной Санкт-Петербурга и «Нарвской заставы» Сергея Гресева.

– Прежде всего это Красноярск – Мекка российского регби. Там две лучшие российские команды.

– И сколько на них ходит?

– Думаю, что пару тысяч.

– Сколько в российском регби можно заработать?

– В России есть 3-4 клуба, где могут платить по 200 тысяч рублей в месяц. Все остальные – это либо полупрофессиональные, либо любительские. Мы любительская команда. То есть зарплат мы никаких не получаем. У нас есть наши друзья-партнеры компания «Биокад», которая нас поддерживает. Есть небольшие стипендии для игроков, чтобы ты мог без вреда отпроситься с работы, если мы едем куда-то на соревнования.

– Ее хватит, чтобы содержать семью?

– Нет, конечно. У нас все люди все равно работают.

– Кем?

– У нас есть сварщики, строители, тренеры, обычные рабочие.

– А вы?

– А я тренер по регби. Помогаю тренировать вторую команду.

Не удивительно, что второй год подряд победителем турнира стала почти единственная из игравших тут по-настоящему профессиональных команд – «Кубань». Впрочем, и там, говорят, сейчас большие проблемы с деньгами, и игроки лишь чудом смогли добраться до Петербурга.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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