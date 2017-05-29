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29.05.2017 13:47

Смольный окончательно определился с цветом такси в Петербурге

В Смольном подготовлен законопроект, устанавливающий единую цветовую гамму для городского такси. Окончательный выбор сделан в пользу белого цвета. Документ пока не подписан губернатором Петербурга Георгием Полтавченко. В комитете по транспорту "Фонтанке" 29 мая дали пояснения относительно этой инициативы.

В законопроекте, который имеется в распоряжении "Фонтанки", четко прописано: "Для идентификации легкового такси по отношению к иным транспортным средствам покрытие наружной поверхности кузова легкового такси должно иметь белую цветовую гамму". В комитете по транспорту "Фонтанке" 29 мая уточнили, что изначально речь, действительно, шла о трех цветах, но победила последняя редакция документа. "Мы проанализировали ситуацию по регионам, провели переговоры с представителями профессионального сообщества и вместе пришли к выводу: чтобы было проще идентифицировать такси, целесообразно говорить именно об одном определённом цвете", – такова позиция ведомства.

Напомним, путаница с цветами для такси длится почти год. Она началась с того, что прошлым летом Смольный разместил законопроект, согласно которому весь автопарк такси города до 1 сентября 2017 года должен "побелеть". После публикации на "Фонтанке" в петербургском комитете по транспорту сообщили, что на правительственном сайте по ошибке была опубликована неактуальная версия документа, и для таксомоторов допустимы три цветовые гаммы – белая, серебристая, чёрная.

Закон о цвете петербургских такси вступит в силу, как только документ будет официально опубликован. На отсрочку могут рассчитывать лишь машины, получившие разрешение на работу до этого момента, – им можно будет не перекрашиваться до тех пор, пока не закончится срок действия такого разрешения.


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