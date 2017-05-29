Военный в Молодёжном сам тушил пожар и спас весь дом

Военный самостоятельно боролся с пожаром, который возник после хлопка в поселке Молодёжный Курортного района Петербурга, чем спас весь дом от возможных последствий.

Как сообщил источник «Фонтанки», причиной ЧП утром 29 мая стал загоревшийся газовый нагреватель в ванной комнате. С возгоранием на площади около трех квадратных метров военный справился, хотя и пострадал. После осмотра врачей с легким ожогом кисти его отпустили домой.

Напомним, инцидент на Средневыборгском шоссе, 30, произошел около 11 утра. В здании живут военнослужащие. В «ПетербургГаз» сообщили, что газовое оборудование не повреждено, а причины происшествия выясняются.