В Орле арестован член «Свидетелей Иеговы» из Дании

В Орле по обвинению в организации деятельности экстремистской организации (ч.1 статья 282.2 УК) арестован член «Свидетелей Иеговы» из Дании Деннис Кристенсен, сообщают «Ведомости» 29 мая.

По данным на сайте Советского райсуда Орла, решение об аресте Кристенсена было принято 26 мая. Датчанин отправлен в СИЗО на два месяца.

Информационно-аналитический центр «Сова» сообщал, что вечером 25 мая в Орле прошли обыски в месте сбора «Свидетелей Иеговы» и в квартирах последователей этой религиозной организации, признанной в России экстремистской. В ходе обысков, по данным «Совы», была изъята религиозная литература, компьютеры и носители информации.

Кристенсен стал первым последователем «Свидетелей Иеговы», арестованным после того, как в апреле Верховный суд признал эту организацию экстремистской и запретил ее деятельность на территории РФ. В Таганроге, сообщил «Ведомостям» адвокат «Свидетелей Иеговы» Виктор Женков, против членов этой религиозной организации ранее выдвигали обвинения по статье 282.2 УК РФ, но им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По словам одного из адвокатов, представлявших «Свидетелей Иеговы» в Верховном суде, Виктора Женкова, это первый арест по антиэкстремистскому законодательству после решения Верховного суда. Происходит то, о чем адвокаты говорили в Верховном суде, — что теперь «свидетелей» будут преследовать по антиэкстремистскому законодательству, и, «видимо, аресты продолжатся», говорит Женков.

«Свидетели Иеговы» в Орле были признана местным судом экстремистской организацией в 2016 году. Такие же решения были вынесены судами по поводу организацией «Свидетелей Иеговы», действовавших в ряде других городов России. В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «Свидетелей Иеговы» в целом, запретив ее деятельность на территории РФ и постановив конфисковать ее имущество в пользу государства. Представители организации, во время рассмотрения дела в Верховном суде, указывали, что запрет затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций и 2777 религиозных групп, объединяющих 175 тысяч человек.