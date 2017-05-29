Время человеколюбов в мундирах: Из истории благотворительности

29.05.2017 13:37

29 мая 1802 года по инициативе императора Александра I и его матери Марии Федоровны было создано "Благодетельное общество". Довольно скоро оно стало крупнейшей благотворительной организацией в мире. О том, как российское государство училось помогать нуждающимся, в очередном выпуске программы Nota Bene рассказывает Константин Ранкс.

29 мая. В 1802 году это был первый день существования так называемого «Благодетельного общества», учрежденного по инициативе императора Александра, не без рекомендации его матери, императрицы Марии Фёдоровны. Оно стало одной из крупнейших благотворительных организаций в мире, и просуществовало вплоть до 1918 года.

Императрица Мария Фёдоровна, супруга Павла Первого, была такой же бедной немецкой принцессой что и Екатерина Великая. Мария Фёдоровна неплохо ладила со свекровью, демонстрировала любовь и к мужу, и к своей новой родине, однако к государственным делам отношения не имела. После смерти Екатерины и восшествия на престол ее мужа, которого очень любила, она занималась делами благотворительности, в которых стала неплохо разбираться. После убийства Павла I и воцарения ее сына Александра она продолжила активно продвигать идеи благотворительности.

Еще в первые десятилетия XIX века переименованное в Императорское Человеколюбивое общества оказывало помощь более 100 тысячам бедняков. Общество приобретало и строило дома с дешевыми квартирами, открывало приюты, мастерские, богадельни. Особо нужно отметить мастерские, куда брали на учение сирот и детей бедняков, а так же взрослых, имеющих склонность к ремеслам.

Практика показала, что люди очень ценят реальные трудовые навыки, позволяющие им не просто зарабатывать деньги, но и чувствовать свою нужность обществу. К слову сказать — императрица сама была первой женщиной благородного сословия, освоившая токарный станок, и начавшая делать весьма симпатичные изделия из янтаря, редких сортов дерева и слоновой кости.

Мария Фёдоровна нашла способ, как стимулировать богатых людей делать пожертвования в свое общество — благодетели и жертвователи получали специальный знак, который можно было носить на военном или гражданском мундире, а так же партикулярном платье.

При ее детях и внуках участие в благотворительности стало поощряться орденами и чинами. Соотношение частных пожертвований к государственным вложениям превышало 10 к 1. Сами служащие общества с 1858 года стали считаться на госслужбе с правом ношения мундира с фиолетовым воротником-с.

К Первой мировой войне в обществе было почти три сотни различных учреждений. А после большевистской революции в октябре 1917 года новая власть национализировала имущество общества, распределив его активы среди новых учреждений со сходными задачами – коллегией по охране материнства и младенчества, Комиссией по делам несовершеннолетних и другими учреждениями. Но это — точно уж другая история.

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