СБУ предотвратила закупку для Закарпатья 16 российских автобусов и одной пожарной машины

Служба безопасности Украины пресекла попытку закупить «санкционные» российские автобусы и пожарную машину в Закарпатье. Об этом сообщается на сайте ведомства 29 мая.

Факт закупки на 30 млн гривен бюджетных средств был выявлен в конце мая.

«Правоохранители установили, что в регионе были объявлены тендеры на приобретение пожарного аэродромного автомобиля и шестнадцати школьных автобусов», – уточнили в пресс-центре СБУ.

По данным ведомства, сотрудники спецслужбы во время проверки документации зафиксировали, что победители торгов планировали поставить технику российских производителей, в отношении которых действуют специальные экономические санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ограничения в отношении ряда российских автопроизводителей были введены в середине мая.