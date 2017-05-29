Перемен требуют наши сердца

В «Зените» кто-то послушал группу «Кино»: перемена следует за переменой. В этой свистопляске назначений и увольнений разбиралась «Фонтанка» и пыталась увидеть логику. Она есть.

То, что этот текст нужно начинать писать, стало ясно вечером в воскресенье, когда Роберто Манчини подписался на профиль «Зенита» в Инстаграме. Да, такова действительность современной журналистики: зачастую новости делаются не на основе официальных пресс-релизов, а на основе активности спортсменов в соцсетях. Так, о расставании Криштиано Роналду и Ирины Шейк стало известно, когда они отписались друг от друга в Инстаграме, за неделю до официального объявления.

Такое ощущение, что в «Зените» кто-то нажал на кнопку reset и включил программу «Назад в прошлое». Впрочем, в общем-то, понятно кто. Как мы уже писали, по последовавшим оргвыводам можно сделать вывод, как руководство одного публичного акционерного общества оценило вторую бронзу подряд. Аргументы Луческу о задрафтованном «Спартаком» Мутко, судьях и отъездах ведущих игроков оказались, судя по всему, недостаточно весомыми.

В интервью газете с петушком на обложке Сергей Фурсенко четко дает понять: позиция генерального директора — условность. Все решения будет принимать он сам. И судя по перемещениям кадров понятно, кто выбран ответственными за провал в сезоне: президент клуба Александр Дюков, директор Максим Митрофанов, главный тренер Мирча Луческу. В итоге первый сосредоточится на работе в «Газпром нефти» (и останется членом совета директоров), второй — будет «заниматься раскруткой стадиона» (имеется в виду «Санкт-Петербург арена», которую Фурсенко называет «Газпром-ареной»); Фурсенко так говорит о Митрофанове: «Боец свое место в строю найдет». Луческу вечером в воскресенье отправился собирать вещи, где он начнет новый футбольный сезон — неизвестно. В случае с румыном интересно, прервется ли его уникальная серия: Луческу тренирует без перерывов с 1979 года.

С высокой долей вероятности «Зенит» возглавит Роберто Манчини. Об этом написала вся итальянская пресса. По слухам, Фурсенко в воскресенье летал к итальянцу на переговоры. С учетом того, что две попытки привезти Манчини в Россию уже были, третий подход выглядит предательски логичным. Летом 2009 года после отставки Дика Адвоката Манчини вел переговоры с «Зенитом», но в итоге в декабре возглавил «Манчестер Сити». Лето 2012-го, Россия проигрывает грекам и не выходит из группы Чемпионата Европы. Пока Андрей Аршавин объясняется у лифта с взволнованной общественностью и дарит мем про ожидания и проблемы, Сергей Фурсенко летит в Москву и стремительно подает в отставку. Новое руководство вскрывает сейф и обнаруживает там подписанный Манчини контракт: итальянец должен был возглавить сборную сразу после Евро. Сборную действительно возглавил итальянец, но другой: Фабио Капелло. Как удалось разрешить эту, мягко говоря, непростую ситуацию с Манчини — неизвестно. Публично на эту тему участники событий не распространялись.

Логика Фурсенко понятна: в такой непростой ситуации положиться можно только на проверенных коллег. Поэтому Сарсания становится спортивным директором. Поэтому в прессе появляется фамилия Манчини. Как шутили болельщики: Дик Адвокат, только что возглавивший сборную Голландии, кусает локти. Вернется ли в Петербург Игорь Денисов? На момент сдачи текста это неизвестно, но мы тут уже ничему не удивляемся.

Что мы знаем про Манчини, помимо наличия у него Инстаграма и умения подписывать контракты? Большой игрок, без дураков: 15 лет в «Сампдории», 132 забитых мяча. Чемпион Италии, выигрывал Кубок кубков, играл в финале Кубка чемпионов. Игрок года в 1997-м. С «Лацио» – еще один Кубок кубков, последний в истории. Карьеру закончил в «Лестере» за 15 лет до того, как боление за «Лестер» стало мейнстримом.

Главных тренерских историй у Манчини две. Первая происходила в Милане, где с «Интером» Манчини трижды выиграл Серию А (один раз — получив титул «Ювентуса» после кальчополи). Именно Манчини помог нам узнать фамилии Камбьяссо, Сезара, Креспо, Станковича, Бурдиссо. Вторая — в Манчестере, где Манчини поучаствовал в первой фазе проекта арабских шейхов по превращению команды, выигрывавшей английскую премьер-лигу во времена Хрущева, в топ-клуб. Со своей задачей Манчини справился, установив по ходу трансферный рекорд клуба: Серхио Агуэро, зять Марадоны и великий нападающий, был куплен у «Атлетико» за 38 миллионов фунтов.

Кстати, в Манчестере Манчини работал с нынешним опорником «Зенита» Хави Гарсией. Последний, правда, вспоминает свой английский отрезок карьеры с грустью.

В последнем туре сезона 2011/2012 13 мая 2012 года «Манчестер Сити» проигрывал «КПР» со счетом 1:2, но сумел в последние 5 минут забить дважды и стал чемпионом Англии — это действительно одна из самых драматичных развязок в истории европейского футбола.

Манчини, мягко скажем, эмоционален. В Италии он разругался на бровке с тренером «Наполи» Маурицио Сарри. Последний даже назвал Роберто «педиком», на что Манчини ответил: «Если в Италии быть настоящим мужчиной – это значит быть таким, как Сарри, то лучше я буду геем». В Англии Манчини удаляли с тренерской позиции из-за потасовки с Дэвидом Мойесом. Может быть, откровенно загрустившему «Зениту» эта эмоциональность пойдет на пользу.

Манчини определенно любит покупать и продавать футболистов. Я специально сейчас открыл заявку «Зенита»: в ней без учета испарившихся Александра Рязанцева и Виктора Файзулина (которому мы желаем здоровья) 20 футболистов и 4 вратаря, с учетом возвращающегося из аренды Михаила Кержакова. У другого Кержакова закончился контракт, так же, как у Мигеля Данни. 24 футболиста, к некоторым из которых, скажем так, есть вопросы, – этого явно недостаточно для такого мастера, как Манчини.

У «Зенита» впереди сезон из трех турниров, наверняка потребуется усиление. Каким оно будет, знают только Фурсенко и новый-старый спортивный директор клуба Константин Сарсания. Уверен, что Манчини будет настаивать на жарком трансферном лете: новый чемпионат стартует уже 16 июля, и времени остается совсем немного. Впрочем, события происходят в «Зените» со второй космической скоростью. Странно, что пока мы готовили этот текст, Манчини не назначили официально.

Болельщики наблюдают за происходящим с откровенным удовольствием. Последний сезон получился у «Зенита» действительно безрадостным. Возвращение героев времен первого российского золота и Кубка УЕФА-2008 вызывает исключительно положительные эмоции. Некоторые мечтают увидеть в тренерском штабе Андрея Аршавина (у Андрея, кстати, сегодня день рождения, ура!). И тогда, мол, ух, заживем. Со стороны кажется, что это скорее радость от возвращения в собственную молодость, впрочем, мы не будем торопиться с привычным скепсисом и подождем развития событий.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»