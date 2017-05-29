Матвиенко позвонила на номер 112 и расспросила диспетчера о работе с детьми

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко позвонила на номер экстренных служб 112 во время заседания Координационного совета по реализации национальной стратегии в интересах детей и расспросила диспетчера о работе с детьми, передает РИА Новости 29 мая.

«Вы принимаете сигналы, оказываете помощь детям. Сколько за последнее время было тревожных звонков, сигналов от детей?» — задала вопрос Матвиенко, включив громкую связь.

Диспетчер заявила, что не обладает отдельными данными по детям и располагает только общими цифрами.

Попросив уделять больше внимания обращениям детей, Матвиенко обратилась к главе МЧС, предположив, что у него есть данные о ситуациях, которые ее интересуют.

Сегодня президент Путин подписал указ об объявлении в России Десятилетия детства.