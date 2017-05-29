В результате ЧП в Молодёжном получил ожоги военный

Жилой дом в Курортном районе Петербурга, где утром 29 мая раздался хлопок, по предварительной информации, заселен военнослужащими. Пострадавшего мужчину с ожогами доставили в Военно-медицинскую академию.

Как стало известно «Фонтанке», утром 29 мая мужчина в своей квартире почувствовал запах газа и зашел в ванную комнату, после чего и раздался хлопок. В результате пострадавшего госпитализировали с ожогами первой и второй степени. В помещении выбита дверь и сломана межкомнатная стена.

Согласно открытым данным, на территории, где произошло ЧП, располагалась военная часть. Сейчас этот участок входит в состав Гладышевского заказника.

Напомним, оперативные службы утром в понедельник выехали по адресу: Средневыборгское шоссе, 30, где после хлопка начался пожар в квартире.