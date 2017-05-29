Теффт назвал отношения России и США балансированием между сотрудничеством и соперничеством

Посол США в России Джон Теффт заявил, что для решения глобальных задач необходимо взаимопонимание России и США, передает ТАСС 29 мая.

«В целом я бы охарактеризовал российско-американские отношения как почти постоянное балансирование между сотрудничеством и соперничеством», — заявил Теффт на полях форума «Диалог Форт Росс».

«Ясно одно — мы становимся сильнее, когда понимаем друг друга и видим не только разногласия, но и то, что нас объединяет. Когда мировая экономика развивается невиданными темпами, в решении глобальных задач ставки как никогда высоки, такое сотрудничество и понимание приобретают особое значение», — уточнил он.

Дипломат выразил уверенность, что партнерство музеев и такие дискуссии между людьми «позволяют наводить мосты между российским и американским народами».