В колонке у петербуржца нашли 2 кг наркотиков

В Петербурге усилиями транспортной полиции перекрыт канал поставки синтетических наркотиков.

Как сообщает 29 мая пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО, отрабатывая оперативную информацию, полицейские задержали 33-летнего петербуржца. При обыске в его гараже внимание служебной собаки привлекла музыкальная колонка. Выяснилось, что внутри нее уже судимый за подобные преступления мужчина хранил около двух килограммов психотропного наркотика.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело за подготовку к сбыту в особо крупном размере.