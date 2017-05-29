ТОП 50 людей, изменивших Петербург, определят 5 июня

5 июня в Северной столице пройдет 12-я церемония награждения премией журнала «Собака.ру» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».





В течение года редакция журнала определяет горожан, достижения которых изменили жизнь Петербурга к лучшему, а также совершивших прорыв в той или иной области. Выбор самых достойных делают читатели — до последнего момента на сайте «Собаки» ведется голосование. На сегодняшний день в нем приняло участие 476,5 тысячи человек.



Подсчет будет остановлен за день до начала церемонии — в ночь на 5 июня, когда и станут понятны имена победителей в 10 номинациях.



Среди номинантов-2017 значатся: дизайнер модного дома Татьяна Парфенова, актер Данила Козловский, художник Александр Шишкин, певица Манижа, генеральный продюсер группы компаний «Рики» (проект «Смешарики») Илья Попов, центральный нападающий СКА Павел Дацюк, публицист Александр Невзоров, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и многие другие.



Премия будет вручаться в государственном Театре музыкальной комедии.