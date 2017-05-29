Еще
14:27 29.05.2017
Пришлите свою новость!
14:08
СМИ: «Зенит» перехватил Реджини у «Спартака»
14:02
Источники: Манчини подписал контракт с "Зенитом"
13:57
Фанаты «Гарри Поттера» собрали денег на Волан-де-Морта
13:47
Смольный окончательно определился с цветом такси в Петербурге
13:40
Военный в Молодёжном сам тушил пожар и спас весь дом
13:37
Время человеколюбов в мундирах: Из истории благотворительности
13:33
В Орле арестован член «Свидетелей Иеговы» из Дании
13:29
СБУ пришла с обысками в офисы «Яндекса» в Киеве и Одессе
13:11
У разбойников с Софийской, напавших на таксиста, нашли «багаж»
13:07
СБУ предотвратила закупку для Закарпатья 16 российских автобусов и одной пожарной машины
13:00
На Бухарестской из-за бесхозного пакета встали трамваи
12:56
Матвиенко позвонила на номер 112 и расспросила диспетчера о работе с детьми
12:54
В результате ЧП в Молодёжном получил ожоги военный
12:53
Путин объявил в России Десятилетие детства
12:40
Продажи Tax Free среди россиян в Финляндии выросли на 44%
12:34
Встать на SUP и одеть девушку с веслом
12:26
В колонке у петербуржца нашли 2 кг наркотиков
12:20
ТОП 50 людей, изменивших Петербург, определят 5 июня
12:06
Теффт назвал отношения России и США балансированием между сотрудничеством и соперничеством
12:00
Петербургские спортсмены с инвалидностью взяли серебро на ЧР по трейл-ориентированию
11:59
Дерипаска назвал ложной статью NYT о показаниях конгрессу США в обмен на иммунитет
11:54
В МВД намерены ввести уголовную ответственность за распространение «веселящего газа»
11:51
Кудрин выступил за выход государства из нефтегазовых компаний
11:45
СМИ обнародовали данные о зарплате Манчини в «Зените»
11:40
Причиной ЧП в Молодёжном стал хлопок газа
11:33
Самолет Путина вылетел из Сочи в Париж
11:30
Черногория обвинила Россию во вмешательстве во внешнюю политику страны
11:24
Финские политики хотят запретить иностранное финансирование мечетей
11:19
Очевидцы: В посёлке Молодёжное произошел взрыв в жилом доме
11:13
В Ленобласти зарегистрирован первый за сезон случай заражения боррелиозом
11:06
The Washington Post: Трамп планирует перезапустить переговоры с Россией по украинскому вопросу
11:00
«Коммерсантъ» нашел «клоны» ВТБ и Альфа-банка в реестре Центробанка
10:52
В Финляндии ожидается рекордно холодный июнь
10:46
Навальный подал заявку на акцию против коррупции в Москве 12 июня
10:40
СМИ узнали об отслеживании Россией ракетных пусков КНДР
10:33
После праймериз "ЕдРа" у главы поселка Тельмана сожгли машину
10:27
Министр связи РФ оказался владельцем 30 доменов
10:21
Пассажиры «Вим-Авиа» устроили акцию протеста в Домодедово
10:15
В четырех районах Петербурга испытают теплосети
10:09
Мотоциклист погиб в ДТП на Ленинском
10:03
В отделе полиции Петербурга умер задержанный
09:57
При пожаре в автосервисе погиб петербуржец
09:49
Под Гатчиной автовладельца погубил сорвавшийся домкрат
09:41
Администрация Трампа планирует перезапустить переговоры с РФ по Украине
09:33
Петербуржца убило колесо грузовика
09:25
В Петербурге приезжий получил уголовное дело за купленный с рук пистолет
09:17
СМИ: Нефтяники просят Путина ограничить доступ миноритариев к информации о компаниях
09:09
Десять петербуржцев задержаны за продажу БАДов на 3,3 млн
09:01
В Петербурге задержали домогавшегося к восьмикласснице
08:53
Мужчину с порезанной шеей нашли после пожара на Глухоозерском
08:45
«Ауди ТТ» разбилась о столб в Бронке
08:37
В захваченном ИГ городе в Филиппинах погибло 103 человека
08:29
Турчинов призвал построить «непреодолимую крепость» на границе с РФ
08:21
В центре Петербурга француз выпал из окна
08:13
Американская разведка ищет «корни» вируса-вымогателя в Южной Азии
08:05
В Купчино горел автосервис
28/05
Участкового оставили до утра охранять снаряд времен ВОВ
28/05
Манчини подписался на инстаграм «Зенита»
28/05
Папа наградил российского священника золотым крестом за служение церкви
28/05
СКА полным составом подпел "Ленинграду"
28/05
В Крыму пообещали цены на летний отдых ниже турецких
28/05
В Сибири легкомоторный самолет обесточил три села при жесткой посадке
28/05
Генконсульство России уточнило данные о пострадавших в ДТП в турецкой Анталье
28/05
Тренер сборной России по хоккею объяснил своей ошибкой поражение от канадцев
28/05
«Нелюбовь» Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля
28/05
Квартирный пожар в Купчино потушили
28/05
Пентагон отказался признавать НАТО угрозой для России
28/05
«Зенит» расторг тренерский контракт с Мирчей Луческу
28/05
Минкульт и РПЦ возобновляют работу комиссий по решению конфликтных вопросов
28/05
Центробанк решил объединить кредитные истории заемщиков
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
29.05.2017 12:20

ТОП 50 людей, изменивших Петербург, определят 5 июня

5 июня в Северной столице пройдет 12-я церемония награждения премией журнала «Собака.ру» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».
ТОП 50 людей, изменивших Петербург, определят 5 июня


 
В течение года редакция журнала определяет горожан, достижения которых изменили жизнь Петербурга к лучшему, а также совершивших прорыв в той или иной области. Выбор самых достойных делают читатели — до последнего момента на сайте «Собаки» ведется голосование. На сегодняшний день в нем приняло участие 476,5 тысячи человек.
 
Подсчет будет остановлен за день до начала церемонии — в ночь на 5 июня, когда и станут понятны имена победителей в 10 номинациях.
 
Среди номинантов-2017 значатся: дизайнер модного дома Татьяна Парфенова,  актер Данила Козловский, художник Александр Шишкин, певица Манижа, генеральный продюсер группы компаний «Рики» (проект «Смешарики») Илья Попов, центральный нападающий СКА Павел Дацюк, публицист Александр Невзоров, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и многие другие.
 
Премия будет вручаться в государственном Театре музыкальной комедии.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48

«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья

Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
“Новоселье: городские кварталы”
25.05.2017 13:04

Жители “Новоселье: городские кварталы” отметят день города эко-праздником

27 мая 2017 года в 12:00 УК «Новоселье» для жителей кварталов «Альфа» и «Бета» и всех желающих организует ЭКО-праздник!
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34

Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами

Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный окончательно определился с цветом такси в Петербурге
Встать на SUP и одеть девушку с веслом
ТОП 50 людей, изменивших Петербург, определят 5 июня
Участкового оставили до утра охранять снаряд времен ВОВ
СКА полным составом подпел "Ленинграду"
Большой велопарад собрал около 15 тысяч петербуржцев
Стадиону на Крестовском пришивают новый газон
Лето придет в Петербург с дождями
Организаторы: «Классику на Дворцовой» слушали 450 тысяч человек
Очевидцы: На «Маяковской» пассажиров высадили из поезда из-за бесхозного пакета
Сергей Серезлеев: «Эмоции людей невозможно спродюсировать»
День города: спортивная классика перекрытий
Богатырский проспект опять подождет
Александровский парк перекроят от «Спортивной» до «Горьковской»
Подземелье без сокровищ
Смольный против "Трансстроя": жизнь после стадиона
Как обойти еврейское кладбище
Дорожная "сотня"
Порты сошли с мели
Как доехать до ПМЭФ с шиком
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Лето с умом

Встать на SUP и одеть девушку с веслом

ТОП 50 людей, изменивших Петербург, определят 5 июня

Новости компаний
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48
«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья
Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
“Новоселье: городские кварталы”
25.05.2017 13:04
Жители “Новоселье: городские кварталы” отметят день города эко-праздником
27 мая 2017 года в 12:00 УК «Новоселье» для жителей кварталов «Альфа» и «Бета» и всех желающих организует ЭКО-праздник!
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фотографии предоставлены Администрацией Приморского района
23.05.2017 17:30
В Петербурге пройдет «Славянская Ярмарка»
С 26 по 28 мая в Санкт-Петербурге, в парке «Озеро Долгое» состоится крупнейший городской фестиваль славянской культуры «Славянская Ярмарка».
SPOT
22.05.2017 14:05
Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей
Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
“Новоселье”
18.05.2017 13:00
“Новоселье: городские кварталы” скоро пополнится готовыми новостройками
УК “Новоселье” продолжает активное строительство одноименного крупномасштабного проекта. В настоящее время завершается возведение третьей очереди строительства - квартала “Гамма”.
КЕЙ
18.05.2017 08:00
КЕЙ сравнил популярные смартфоны ASUS ZenFone 3 Max и ZenFone Go
Эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ провели сравнение популярных смартфонов ASUS и назвали ключевые тенденции развития гаджетов крупнейшего китайского производителя.
Tele2
17.05.2017 17:43
Петербургские абоненты Tele2 побывают в музее по другим правилам
Tele2 примет участие в ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет 20 мая в Санкт-Петербурге. Компания подарит своим абонентам дополнительные возможности и сделает участие в культурной акции еще более комфортным.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.