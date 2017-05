Дерипаска назвал ложной статью NYT о показаниях конгрессу США в обмен на иммунитет

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал статью The New York Times о показаниях комитетам конгресса США, которые расследуют «вмешательство» России в президентские выборы, в обмен на предоставляемый ему иммунитет. Об этом сообщается в заявлении бизнесмена, которое публикует «Газета.Ru» 29 мая.

«Статья, опубликованная в газете New York Times 27 мая под заголовком «Россиянин добивается иммунитета, чтобы помочь в слушаниях Конгресса» («Russian Seeks Immunity to Help Congress Panels»), лишь в некоторых моментах является верной, а по сути своей – ложной и вводящей в заблуждение. Единственной правдой в данной статье является тот факт, что я действительно хочу «помочь» демократически избранным комитетам Конгресса США, действующим от лица американского народа, установить истину», — сказал Дерипаска.

Он также подчеркнул, что заявления о его информации по «вмешательству» России в выборы в США и раскрытии ее в обмен на иммунитет не являются действительными.

«Оба этих утверждения не соответствуют действительности и являются абсолютной ложью. У меня действительно есть доказательства, которые – что, безусловно, неприятно для некоторых, – свидетельствуют прямо о противоположном в отношении истории вмешательства России. То, что я якобы «добиваюсь» в этой мыльной опере чего-то большего, чем справедливость, является попросту ложью. Представители комитетов по разведке и в Палате представителей, и в Сенате связывались с моим юристом в Вашингтоне, но не наоборот», — поясняет бизнесмен.