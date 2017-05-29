Кудрин выступил за выход государства из нефтегазовых компаний

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что государство должно выйти из добывающих активов. Об этом он сообщил 29 мая телеканалу «Россия 24».

«Нужно продавать миноритарные (государственные пакеты акций. – Прим. ред.), но в каких-то ситуациях мы будем отказываться и от контроля», — сказал Кудрин.

Он также подчеркнул, что власти должны быть более открыты в сфере приватизации для иностранных инвесторов.