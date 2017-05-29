Причиной ЧП в Молодёжном стал хлопок газа

В жилом доме поселка Молодёжное в Петербурге утром 29 мая слышали громкий хлопок. Позднее выяснилось, что причиной стала газо-воздушная смесь.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Курортного района, инцидент произошел в доме 30 по Средневыборгскому шоссе. В ГУ МЧС сообщили, что делать выводы о взрыве преждевременно, пока что подтверждается факт хлопка и последующего возгорания на кухне одной из квартир на 1 этаже жилого дома.

В ГУ МВД сообщили, что в происшествии пострадал один человек. В «ПетергбургГаз» добавили, что причины происшествия устанавливаются, однако газовое оборудование не повреждено.

На месте работают экстренные службы.