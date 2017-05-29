Самолет Путина вылетел из Сочи в Париж

Ил-96 с регистрационным номером RA-96022 специального летного отряда «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства, вылетел из аэропорта Сочи 29 мая. По данным трекера Flightradar24, борт облетает территорию Украины с юга через Турцию и направляется в сторону Парижа.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала о готовящемся визите Владимира Путина во Францию по приглашению недавно избранного президента страны Эммануэля Макрона. В программе встречи обсуждение отношений двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также Путин и Макрон планируют обсудить вопросы урегулирования кризисов на Украине и в Сирии.

В культурной части визита значится совместное открытие в Версале выставки в честь 300-летнего юбилея первого визита Петра Первого во Францию. С той поездки началось сотрудничество между двумя странами.