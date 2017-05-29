Русфонд: «Спасибо за помощь»

Русфонд благодарит всех, кто оказал помощь в сборе средств для тяжелобольных детей. В апреле-мае благодаря пожертвованиям удалось оказать помощь восьми детям – очередникам санкт-петербургского бюро Русфонда.

24 апреля на сайте Русфонда и в эфире ГТРК «Санкт-Петербург» мы рассказали историю тринадцатилетней Яны Кадыковой. У девочки опухоль головного мозга. Яна испытывает сильные головные боли, у нее резко снизилось зрение, начались проблемы с памятью. Нужна срочная операция по удалению опухоли. Помочь девочке взялись врачи Детской городской больницы №19 имени К.А. Раухфуса, где есть оборудование для проведения операции.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (348 871 руб.) собрана. Татьяна, опекун Яны, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

И вот еще новости.

Две компании, 378 читателей и 44 953 телезрителя оказали исчерпывающую помощь (4 722 554 руб.) восьми тяжелобольным детям – очередникам санкт-петербургского бюро Русфонда.

Оплачены: операции Мирославе Павловой (4 мес., 129 160 руб., г. Череповец, Вологодская обл.), Вике Бузиковой (3 года, 284 184 руб., Нижнеилимский район, Иркутская обл.), Эмме Борисовой (17 лет, 388 540 руб., г. Георгиевск, Ставропольский край), Лизе Смирновой (2 года, 241 756 руб., г. Нижний Новгород, Нижегородская обл.), Семену Беленко (13 лет, 347 348 руб., Санкт-Петербург), Жене Голубцову (16 лет, 215 680 руб., Санкт-Петербург); слуховые аппараты Артему Гардяну (6 лет, 249 116 руб., Санкт-Петербург).

Помогли: Shem (Великобритания), Антон, Настя, Фама (все – Германия), Грайр, Елена Хант, Олег Родионов (все – США), Анна, Валентин (оба – Франция), Татьяна (Волгоградская обл.), Лора, Светлана Герасимовна Боголюбова (обе – Иркутская обл.), Евгения (Кемеровская обл.), Анна, Vittoorio (оба – Московская обл.), Алексей, Александр, Галина, Гуганова, Гульнара Губко, Дарья Роман, Марина Афонина, Марина Звонова, Мария, Наталья, Нижний Новгород, Николаевич, Ольга, Ольга Гринева, Полина, Сергеевич, Сергей Золотухин, Татьяна, Татьяна К., Хамидовна, Яна К. (все – Нижегородская обл.), Елена (Новосибирская обл.), Витальевна, Настя (обе – Омская обл.), Ирина (Оренбургская обл.), Иван (Приморский край), Максим (Ростовская обл.), Екатерина П., Татьяна (обе – Самарская обл.), Андрей (Тюменская обл.), Алена (Хабаровский край), Максим (Ханты-Мансийский АО), Август, Альбина, Валерия, Дмитрий, Елена, Настя, Ольга (все – Чувашия), Ялиль и Айгуль (оба – Челябинская обл.), Аленка, Андрей Евгеньевич Савков, две Анны, Вера, Виктория Фадеева, Владимировна, Владислав, Вячеслав Затыка, Д., два Дмитрия, Екатерина Виеру, три Елены, Илья, Катерина, Кириллова Т.А., Леонид, Майя, Максим, две Оксаны, Олег, Олеся Воробьева, Олеся Петрова, Роза, две Светланы, Светлана Заведеева, Семен Мускаринов, Сергей, Степанова Ю.И., три Татьяны, Юлия, eddiedie (все – Москва), Елена, Ирина Всеволодовна (обе – Ленинградская обл.), ИП Загускин Никита Николаевич, ООО «ПТС», Акмаев Равиль, семь Александров, Александр Заведерский, Александр Иванов, Александровна, четыре Алексея, Алексей Григорьев, Алексей Л., Анастасия Маувгай, Анатольевич, Анатольевна, три Андрея, Андрей Афанасьев, Андрей Анатольевич Коровкин, четыре Анны, Анна Кику, Антон Яшников, Борис, Борис Щипаков, Валентина, Василий, Василина, Вегнер С., Вера, Вера Ерофеева, Вера Лужбина, Вертецкий, Виктор, Виктория Ершова, Виталий, три Владимира, Владимирович, Владимировна, Вячеслав, Галина Николаевна, Д.С. Лантьев, два Дениса, два Дмитрия, Дмитрий Васюнин, Дмитрий К., Дмитрий Каминский, ЕВ, Евгений Шафоростов, Евгений Л., Евгений Я., Евгения, Евгения Солодовник, четыре Екатерины, Екатерина Дегтярева, пять Елен, Елена Козлова, Елена Моисеева, Елена С., Елизавета, два Ивана, Иван Иванов, два Игоря, Игорь М., Игорь У., Инга, Инна Исакова, две Ирины, Ирина Жогина, Кирилл, четыре Константина, Кристина, Ксения, Лариса, Лариса Юрьевна Васильева, Люда, Людмила, Максим, Максим Силантьев, Марина, Маришка, Минниханов Р.Р., Михаил, Миша, Надежда, Настасья, две Наталии, девять Наталий, Наталья Григорьева, Некто, Николаевна, два Николая, Николай Балашов, Нина, Оксана, Оксана Ткаченко, Олег Петров, две Олеси, семь Ольг, Ольга Мороз, Ольга Стальская, Оля, ОС, Павел Самойленко, Раевская А., два Романа, Санкт-Петербург, две Светланы, Светлана Артеева, Светлана Кузнецова, Светлана С, Светлана Сидоркина, Селинский А.О, семья Бойцовых, пять Сергеев, Сергей Головин, Сергей Корнилов, Сергей Щукин, СПб, Татьяна М., Юлии, Юрия, Юрьевич, ЮЮ, Яна, A. KVARATSKHELIA, AS, Dmitry, MaximMi, Oxana, RVM, TAU, verchik1, Y STANISLAVSKAYA (все – Санкт-Петербург).

Спасибо!

Русфонд