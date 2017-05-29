Черногория обвинила Россию во вмешательстве во внешнюю политику страны

Черногория обвинила Россию во вмешательстве в ее международную политику, в том числе по вопросу вступления страны в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович, передает телерадиокомпания RTCG 29 мая.

«Россия открыто вмешивается в нашу международную политику, чего мы, конечно, не одобряем», — сказал он. Дарманович отметил, что на протяжении двух-трех лет Москва выступает против расширения НАТО. «В этом вопросе мы сами решаем для себя, и мы удивлены, как сильно вмешивается Россия, и, конечно, мы защищаемся», — заявил глава МИД Черногории.

Дарманович отметил, что российская разведка «открыто» поддерживает черногорскую оппозицию, которая выступает против вступления страны в НАТО. Министр иностранных дел подчеркнул, что членство Черногории в НАТО «не направлено против кого бы то ни было» и не против России. «Но, конечно, мы не можем принять того, что кто-то решает, где нам быть», — заметил он.

Между Черногорией и Россией есть экономические отношения, но Москва «не главный партнер» страны, пояснил Дарманович. Он добавил, что «много» российских туристов приезжают в Черногорию из России. Однако российские инвестиции в страну глава МИД назвал «неэффективными».