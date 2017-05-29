Петербургские спортсмены с инвалидностью взяли серебро на ЧР по трейл-ориентированию

Петербургские спортсмены с инвалидностью заняли второе место в командном зачете на чемпионате России по трейл-ориентированию.

Чемпионат среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в Тюмени. В нём приняли участие более 70 спортсменов с инвалидностью из 11 регионов страны. Петербург представляли Дарья Гарбузова и Виктория Солянко.

Как пояснили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ», в трейл-ориентировании определяющим является не скорость движения, а чтение карты. Участники должны вычислить, какая из призм (флаги) на местности соответствует заданной легенде. Дистанция преодолевается за определенное контрольное время, но скорость передвижения не учитывается. Это исключает возможность победы за счет использования более совершенных средств передвижения (электро- или мотоколяски, протезы). В классическом же ориентировании задача участников – пройти неизвестную им трассу за максимально короткий срок.

В прошедшем турнире победители в личном зачете определились по классам и возрастным группам. В командной эстафете первое место завоевали спортсмены из Ростовской области, второе место у смешанной команды Санкт-Петербург – Липецк. Замкнула тройку лидеров сборная Москвы. Кроме того, петербурженка Дарья Гарбузова выполнила норматив КМС.

Благотворительный Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит всем, кто оказал Дарье Гарбузовой поддержку. Благодаря частным жертвователям, благотворительному проекту «Благодаря» и средствам, вырученным с реализации сувениров БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» в благотворительном магазине «Легко-Легко», фонд смог выделить 7500 рублей для частичной оплаты билетов.