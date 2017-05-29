Встать на SUP и одеть девушку с веслом

Рано утром после празднования Дня города петербургские профессиональные SUP-серферы, организаторы фестиваля «Фонтанка-SUP», собрали журналистов, чтобы показать, насколько простым и красивым может быть SUP-серфинг. Доска, весло, гидрокостюм и никакой подготовки. http://fontankasup.ru/

Трехкилометровый водный маршрут проходил вдоль Каменного и Крестовского островов, а также мимо парковой зоны Елагина. Об азах управления падлбордом (надувной доской с плавником для SUP-серфинга) участникам пресс-тура рассказали на берегу, остальное все быстро освоили на практике. Сначала каждый участник самостоятельно учился крепиться к доске (к ней нужно привязывать себя тросом за ноги). Освоившие этот нехитрый навык мореплаватели сходили со ступенек у воды, влезали на доску на четвереньках, брали весла и начинали потихоньку осваиваться. После первого круга смельчаки, опираясь на весло, вставали на ноги и делали первые неуверенные движения уже стоя.

Новички-журналисты прошли целый канал с низкими мостами, под каждым из которых приходилось присаживаться. А там уже можно было отдыхать: кто-то освоил SUP в «позе лотоса», кто-то уже спал на доске, кто-то тренировался для фотосессии. По пути обратно, беспокоя воды тихой заводи, участники слушали пение птиц и наслаждались природой, неспешными беседами и гармонией окружающего мира.

А некоторые оказались проворнее: с легкостью вскакивали на ноги после прохождения низких мостов, разворачивались и быстро набирали скорость.

«Фонтанка» с азартом приняла участие и даже вырвалась вперед. Настолько, что ее главный редактор Александр Горшков открыл свой купальный сезон. Чем остался весьма доволен, заявив, что вода теплая.

Открытие сезона в этом году трижды переносилось из-за холодов и дождей. А вот в день пресс-тура с погодой повезло – грело так, что случайное купание не пугало.

Зрителей было достаточно: прохожие, отдыхающие и водители проезжающих мимо машин сворачивали шеи, глядя на группу идущих по воде. Зрелище необычное, даже несмотря на то, что сейчас SUP-серфинг в Петербурге – очень популярный вид спорта.

Корреспонденты «Фонтанки» под занавес мероприятия не удержались и немного похулиганили: одели символ фестиваля «Фонтанка-SUP», девушку с веслом, в фирменную футболку.

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» пройдет 8 и 9 июля. В рамках Фестиваля состоятся этапы кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанции.

В первый день Фестиваля, 8 июля, участники пройдут от набережной канала Грибоедова, 131, по Фонтанке до Летнего сада и обратно. Спортсмены будут соревноваться отдельно от любителей – за награду первого этапа кубка России по SUP-серфингу (на длинной дистанции). После его завершения проведут церемонию награждения спортсменов и любителей.

В рамках мероприятия также запланирован костюмированный SUP-карнавал с участием адмирала Фестиваля – народного артиста России Сергея Мигицко и военно-морского оркестра у причала Фаберже.

Во второй день Фестиваля, в воскресенье, 9 июля, события развернутся на пляже Петропавловской крепости. Гостей ждут конкурсы и развлечения, занятия по SUP-йоге, шоу-дефиле пляжной моды, музыкальная программа на пляже, мастер-классы от спортсменов, креативные инсталляции и конкурсы на тему «Девушка с веслом». Участникам предстоит пройти второй этап кубка России по SUP-серфингу (спринт).

«Фонтанка-SUP – 2017» станет не только спортивным, но и семейным праздником для петербуржцев. В ходе двухдневного мероприятия предполагается привлечь более 15 тысяч гостей, до 30 тысяч зрителей. СМИ и соцсети разных городов и стран, с общей аудиторией от 3 до 10 млн человек, будут освещать спортивный праздник.

Сайт фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017»: fontankasup.ru