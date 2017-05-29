The Washington Post: Трамп планирует перезапустить переговоры с Россией по украинскому вопросу

Администрация президента США Дональда Трампа во главе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном планирует перезапустить переговорный процесс с Россией по Украине, сообщает газета The Washington Post 29 мая со ссылкой на американских чиновников и сторонних экспертов.

Тиллерсон считает, что возобновление всестороннего переговорного процесса в «новых обстоятельствах» и с участием «новых людей» в администрации президента США могут привести к лучшим результатам, чем это было при администрации Обамы, сообщили собеседники издания.

В администрации Трампа также есть люди, которые считают, что любое педалирование российской темы на фоне расследования вмешательства России в избирательную кампанию 2016 года, которое ведет Минюст США совместно с комитетами конгресса США, будет играть против тех, кто это затеет, однако Трамп и Тиллерсон полны решимости попробовать это сделать, пишет WP.

​В этом намерении более активно участвовать в обсуждении украинского вопроса с Россией Вашингтон поддерживают его европейские союзники, указывает издание. Так, например, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что в Берлине «очень ценят, что новая администрация (США – ред.) будет более активной в обсуждении украинского вопроса». «Это многое изменит», — подчеркнул Габриэль. По его словам, «Россия готова двигаться вперед только тогда, когда американцы вступят в дело и будут давить на русских с тем, чтобы они прекратили огонь и приложили дополнительные усилия для вывода тяжелых вооружений из региона».

Поданным издания, кроме госсекретаря США, в разработке новой стратегии участвует аппарат вице-президента США Майкла Пенса.