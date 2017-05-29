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29.05.2017 11:00

«Коммерсантъ» нашел «клоны» ВТБ и Альфа-банка в реестре Центробанка

В реестре микрофинансовых организаций, который ведет Банк России, находятся компании, названия которых схожи с названиями крупных банков. Некоторые попали в реестр еще в 2013 году, но есть и добавления, датированные 2016 годом. При этом Центробанк пообещал бороться с использованием брендов известных банков в названиях микрофинансовых организаций еще в конце 2015 года, пишет «Коммерсантъ» 29 мая.

Так, в реестре (.xlsx) значится ООО «Микрокредитная компания «ВЫГОДНЫЙ ТОЧНЫЙ БЫСТРЫЙ ЗАЙМ», сокращенно ООО «МКК «ВТБЗАЙМ». Она была внесена в перечень 10 августа 2016 года. Также в реестре содержатся записи об организациях «Хоум Кэпитал» и «Альфа-ресурс» (обе внесены в январе 2013 года). В оформлении сайтов или логотипов некоторых из этих компаний копируется фирменный стиль известных банков, отмечает издание.

В пресс-службе Банка России газете пояснили, что запрет на использование схожего с зарегистрированной финансовой организацией наименования не распространяется на микрофинансовые организации, «использующие наименования аффилированных с ними микрофинансовых или иных финансовых организаций». Но ответа на вопрос о наличии в реестре не связанных с банками МФО, названия которых схожи с названиями банков, в регуляторе не предоставили, пишет издание.

Источник: РБК


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