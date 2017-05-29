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29.05.2017 10:46

Навальный подал заявку на акцию против коррупции в Москве 12 июня

Политик и глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный подал заявку в столичную мэрию на проведение антикоррупционного митинга в День России 12 июня в Москве. Копия заявления опубликована на сайте Навального 29 мая.

Сначала организаторы собираются провести шествие от площади Тверской Заставы до дома №2 на улице Охотный Ряд, где состоится сам митинг. Акция продлится с 14:00 до 17:00 мск. Заявлено до 15 тыс. участников акции. «Это наша страна, и в День России мы имеем право выйти на улицу под российскими флагами», — заявил политик в своем блоге.

В пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции РБК подтвердили получение заявки на проведение акции 12 июня. «[Заявка] получена. Ответим в установленный законом срок — в течение трех дней», — сообщил представитель пресс-службы.

Источник: РБК


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