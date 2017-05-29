СМИ узнали об отслеживании Россией ракетных пусков КНДР

Испытания баллистической ракеты КНДР, которые были проведены 29 мая, не опасны для России. Об этом заявил информированный источник, передает «Интерфакс».

По данным собеседника агентства, несколько узлов российской системы предупреждения о ракетном нападении зафиксировали пуск ракеты Северной Кореи. «Он был квалифицирован как не представляющий угрозу для российской территории», — сказал источник.

О том, что КНДР запустила баллистическую ракету, сообщили в понедельник, 29 мая, военные Южной Кореи. По их данным, был запущена баллистическая ракета Scud. Как рассказали источники Reuters в Министерстве обороны в Сеуле, ракета вылетела из района города Вонсана на северо-востоке КНДР. Представитель правительства Японии Йошиде Суга заявил, что ракета Северной Кореи упала в японской исключительной экономической зоне.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио и Вашингтон примут «конкретные меры» после запуска баллистической ракеты КНДР. Он заявил, что ответные шаги нужны для пресечения «повторных провокаций» со стороны Южной Кореи. Абэ отметил, что на саммите «Большой семерки», который прошел с 26 по 27 мая, лидеры стран G7 договорились сделать вопрос Северной Кореи «одним из главных приоритетов для международного сообщества».