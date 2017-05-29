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29.05.2017 10:27

Министр связи РФ оказался владельцем 30 доменов

Министру связи Николаю Никифорову принадлежат 30 доменов, в том числе — сайты с названием первого в России IT-города Иннополиса. Сам чиновник заявил, что таким образом защищает адреса от киберсквоттеров.

Как выяснил журнал РБК, в апреле 2015 года на почту nn@tatar.ru были зарегистрированы десять сайтов с именем innopolis на различных доменах: innopolis.capital, innopolis.fitness, innopolis.golf, innopolis.pub и даже innopolis.villas (данные сервиса WhoIs). Эти порталы не работают в настоящий момент. Собственник сайта во всех случаях обозначен как Nikolay Nikiforov. На nn@tatar.ru также, например, записан портал nnikiforov.moscow, который ведет на страницу министра «ВКонтакте». Один из сайтов — innopolis.su — был сначала записан на почту Никифорова на домене государственных органов власти Tatar.ru, а потом переведен на его личный e-mail на «Яндексе».
Никифоров подтвердил журналистам, что именно он регистрировал домены.

«Еще до перехода на госслужбу мне приходилось выкупать их у киберсквоттеров. С тех пор осталась привычка: если кто-то из коллег обсуждает какой-то проект, я часто сразу регистрирую им адреса, а потом просто передаю их», — рассказал он.

В 2016 году министр записал на себя девять сайтов с именем hightech на таких доменах, как express, exchange, press и др. (все они также не работают). Это вариации с адресом портала об информационных технологиях Hightech.fm, учредителем которого является дочерняя структура мэрии Иннополиса — АНО «Иннополис медиа».

Иннополис — IT-город в 40 км от Казани. Сейчас на его территории находятся университет, кампус, технопарк для резидентов особой экономической зоны, жилые дома на 840 квартир, спортивный и медицинский центры. В городе постоянно проживают около 2 тыс. человек, еще 800 уезжают ночевать в Казань, следует из статистики мэрии. Согласно генеральному плану развития Иннополиса, к концу 2020 года в нем будут жить 24,5 тыс. граждан, а к 2035-му — уже 155 тыс.

Правительство Татарстана анонсировало проект Иннополиса в 2010 году, когда Николай Никифоров возглавлял республиканское министерство информатизации. «Иннополис был построен для того, чтобы айтишники могли учиться, жить и работать в одном месте в России, а не уезжать за границу или переезжать из своего города в Москву, чтобы потом все равно уехать из страны», — объяснил журналу РБК цели создания города сам Никифоров.

Строительство Иннополиса началось в июне 2012 года, а торжественная церемония открытия прошла ровно спустя три года — в июне 2015-го. Общая стоимость работ, включая создание инженерной инфраструктуры, составила более 21 млрд руб. Из них 4,7 млрд руб. в 2012 году поступили по линии Минкомсвязи, которое на тот момент возглавлял Николай Никифоров.

В 2015 году Счетная палата провела проверку расходования бюджетных средств министерством: вместо того чтобы внести 4,7 млрд в специально созданное ОАО «Иннополис», было создано отдельное юрлицо с точно таким же названием, следует из отчета палаты. Генеральная прокуратура в 2016 году проверила факты, выявленные аудиторами, но не нашла нарушений при выделении денег федерального бюджета, указано в ответе надзорного ведомства на запрос журнала.

 

 

Источник: РБК


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