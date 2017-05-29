В отделе полиции Петербурга умер задержанный

Следственный комитет назначил проверку после смерти задержанного петербуржца в полицейском участке. Его привезли в отдел после отказа скорой помощи от госпитализации.

Как стало известно «Фонтанке», вечером в воскресенье, 28 мая, жильцы 19-го дома по улице Веры Слуцкой в Колпино пожаловались в полицию на незнакомца. Он ходил по этажам и барабанил в двери.

Наряд встретил в подъезде мужчину в неадекватном состоянии. По внешним признакам, он был глубоко нетрезв. Настолько, что полицейские предпочли обратиться к услугам скорой помощи. Вызванная к подъезду бригада осмотрела незнакомца, который назвался Сергеем, и отказала ему в госпитализации.

Полицейские отвезли мужчину в 55-й отдел для составления административного протокола по статье 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения».

В процессе оформления, через два с половиной часа после доставки, гражданину резко поплохело. Полицейские оказали ему первую доврачебную помощь, пока не приехала бригада скорой. Через двадцать минут прибыли медики. Еще через десять, после реанимационных мероприятий, зафиксировали смерть. Предположительно, причиной стал сердечный приступ.

Обстоятельства общения полиции и медиков с умершим начал изучать Следственный комитет.