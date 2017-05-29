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29.05.2017 10:09

Мотоциклист погиб в ДТП на Ленинском

Тяжелое ДТП произошло минувшей ночью, 29 мая, на Ленинском проспекте, 127, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной версии, 19-летняя девушка-водитель «КИА Спортейдж» совершила столкновение с мотоциклистом. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Очевидцы рассказывают, что мотоциклиста медики не спасли. А девушку тоже пришлось везти в больницу – когда она узнала о последствиях аварии. Также пишут, что права она получила несколько дней назад.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».


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Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
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«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
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