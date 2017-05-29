Мотоциклист погиб в ДТП на Ленинском

Тяжелое ДТП произошло минувшей ночью, 29 мая, на Ленинском проспекте, 127, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной версии, 19-летняя девушка-водитель «КИА Спортейдж» совершила столкновение с мотоциклистом. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Очевидцы рассказывают, что мотоциклиста медики не спасли. А девушку тоже пришлось везти в больницу – когда она узнала о последствиях аварии. Также пишут, что права она получила несколько дней назад.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».