В четырех районах Петербурга испытают теплосети

29 мая проверку пройдут теплосети в Колпинском, Красногвардейском, Приморском и Пушкинском районах Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

В Колпинском районе пройдут испытания на распределительных теплосетях, находящихся на теплоснабжении от котельных в поселке Понтонном (Южная улица, 25, и 5, корпус 2).

В Красногвардейском районе будут испытаны распределительные сети на теплоснабжении котельных Новочеркасский проспект, 29, корпус 2, Малоохтинский проспект, 12, корпус 2, и 55, корпус 2.

В Приморском районе испытают распределительные тепловые сети от котельной в поселке Лисий Нос (Большой проспект, 19, корпус 2).

В Пушкинском районе испытания затронут распределительные тепловые сети от котельной в городе Пушкине (Павловское шоссе, 69а).

Напоминаем, что с 22 мая предприятие приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Подобные мероприятия необходимы, чтобы выявить «слабые места» тепловых сетей, предупредить образование дефектов и сбоев в теплоснабжении в отопительный период.