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29.05.2017 09:25

В Петербурге приезжий получил уголовное дело за купленный с рук пистолет

Гражданин Белоруссии разгуливал с пистолетом в Кировском районе Петербурга. Променад закончился встречей с полицией и уголовным делом.

По данным «Фонтанки», приезжего задержали у дома 105 по проспекту Стачек еще 26 мая. Оружие виднелось в левом кармане куртки. Мужчина попытался объяснить патрульным, что купил пистолет в Москве за 30 тысяч, но пара десятков патронов от травматики, которые также были при себе, стали решающим аргументом для поездки в отдел полиции. К 29 мая стало понятно, что оружие пригодно для стрельбы и переделано из сигнального пистолета.

Возбуждено уголовное дело.


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