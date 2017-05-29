В Петербурге приезжий получил уголовное дело за купленный с рук пистолет

Гражданин Белоруссии разгуливал с пистолетом в Кировском районе Петербурга. Променад закончился встречей с полицией и уголовным делом.

По данным «Фонтанки», приезжего задержали у дома 105 по проспекту Стачек еще 26 мая. Оружие виднелось в левом кармане куртки. Мужчина попытался объяснить патрульным, что купил пистолет в Москве за 30 тысяч, но пара десятков патронов от травматики, которые также были при себе, стали решающим аргументом для поездки в отдел полиции. К 29 мая стало понятно, что оружие пригодно для стрельбы и переделано из сигнального пистолета.

Возбуждено уголовное дело.