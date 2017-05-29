Десять петербуржцев задержаны за продажу БАДов на 3,3 млн

Десять человек задержаны в Петербурге по делу о продаже пенсионерам биологически активных добавок вместо лекарств. Всего в организованной группе насчитывается два десятка участников.

По данным «Фонтанки», первая десятка была задержана и заключена под стражу еще в апреле, тогда же появились уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества. Оперативники выяснили, что злоумышленники квартировали в бизнес-центре на улице Егорова.

Вероятно, подозреваемые оказались разговорчивыми, и к 29 мая задержанных из этой группы стало ровно в два раза больше. По предварительной информации, вторая десятка обманула пенсионеров как минимум на сумму 3,3 миллиона рублей — преступления в основном были совершены в 2016 году, деньги за БАДы брали у пожилых людей, родившихся в 30-х годах прошлого века.

Первые десять подозреваемых находятся под стражей, вторых обязали подпиской о невыезде.