В захваченном ИГ городе в Филиппинах погибло 103 человека

По меньшей мере, 103 человека погибли в результате боев в городе Марави между филиппинскими правительственными войсками и боевиками, связанными с запрещенной террористической группировкой «Исламское государство».

По словам представителя вооруженных сил Филиппин, к настоящему моменту был ликвидирован 61 террорист. Кроме того, погибли 19 гражданских, 11 военных и четверо полицейских.

Бои между филиппинскими военными и боевиками начались 23 мая. Президент Филиппин Родриго Дутерте, будучи в России с официальным визитом, ввел военное положение в филиппинской провинции Минданао из-за деятельности повстанческой группировки «Маут», связанной с «Исламским государством». 25 мая филиппинская армия начала зачистку улиц Марави.