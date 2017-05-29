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29.05.2017 08:29

Турчинов призвал построить «непреодолимую крепость» на границе с РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал украинских пограничников построить «непреодолимую крепость» на границе с Россией. Об этом он заявил в своем поздравлении ко Дню пограничника, опубликованном на сайте СНБО.

«Для нас сегодня важно обустроить государственную границу на западе по европейским стандартам — удобную и надежную, а на востоке — создать непреодолимую крепость. Убежден, что наши пограничники достойно выполнят все задачи, которые поставила страна!» — написал Турчинов.

В сентябре 2014 года Арсений Яценюк, занимавший тогда должность главы правительства Украины, инициировал запуск проекта «Стена». Согласно плану, госграница с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должна быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года для этих целей предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).

19 января губернатор Харьковской области Юлия Светличная сказала, что из-за нехватки средств в регионе реализация проекта «Стена» приостановлена. В июле 2016-го депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что ограждение выглядит как огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика.

Турчинов с декабря 2014 года является секретарем СНБО. После госпереворота и свержения Виктора Януковича с поста президента в феврале того же года он занял должность председателя Верховной Рады, затем на четыре месяца став исполняющим обязанности главы государства.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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