В центре Петербурга француз выпал из окна
Иностранец пострадал в центре Петербурга вечером 28 мая. Молодого человека нашли на улице с тяжелыми травмами.
Как стало известно «Фонтанке», ближе к полуночи в Мариинскую больницу доставили гражданина Франции 24 лет с черепно-мозговой травмой и различными переломами. Пострадавшего подобрали у дома №2/7 по улице Чайковского. Врачам он рассказал, что учится в московском университете.
По предварительной информации, иностранец выпал из окна третьего этажа.
Следственный комитет проводит проверку обстоятельств инцидента.