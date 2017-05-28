Манчини подписался на инстаграм «Зенита»
Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини подписался на инстаграм «Зенита». Ранее сообщалось о достигнутой договоренности о том, что итальянец займет пост главного тернера петербургского футбольного клуба.
По информации «Чемпионат.com», Манчини и его представители вылетели в Москву для подписания контракта, который был согласован с новым генеральным директором «Зенита» Сергеем Фурсенко. Это уже третья попытка привезти Манчини в Россию, на этот раз, похоже, успешная.
Примечательно, что в свободной энциклопедии «Википедия» на страничке Манчини уже значится его принадлежность к российскому клубу, а вот на странице «Зенита» в графе главный тренир написано: «Вакантно».
Вечером 28 мая стало известно, что «Зенит» досрочно разорвал контаркт с румынцем Мирчу Луческу, под руководством которого сине-бело-голубые в минувшем сезоне заняли только третье место в национальном чемпионате.
Кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой 53-летний Роберто Манчини является приверженцем схемы 4-3-1-2, при которой игроки выстраиваются на поле в ромб. С такой комбинацией во второй половине двухтысячных возглавляемый им клуб «Интернационале» девять раз завоевывал пристижные награды Италии. После «Интера» Манчини 3,5 года тренировал английский «Манчестер Сити», чуть меньше года провел в турецком «Галатасарай», а в 2014-м вернулся в итальянский клуб, который покинул в августе 2016-го.
© Фонтанка.Ру
Справка:
Кадровые перестановки в главном футбольном клубе Петербурга начались в конце мая. На смену генеральному директору Максиму Митрофанову пришел бывший глава ФРС, в середине двухтысячных возглавлявший «Зенит» автор Кодекса чести российского футбола Сергей Фурсенко. Митрофанов остался в клубе советником председателя правления. Также у сине-бело-голубых появился относительно новый спортивный директор Константин Сарсания, ранее работавший в команде Фурсенко.
В интервью «Фонтанке» Сарсания предрек клубу будущее как минимум на уровне в 2007 – 2008 годов, когда «Зенит» выиграл чемпионат России и завоевал Кубок УЕФА.