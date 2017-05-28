Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини подписался на инстаграм «Зенита». Ранее сообщалось о достигнутой договоренности о том, что итальянец займет пост главного тернера петербургского футбольного клуба.

По информации «Чемпионат.com», Манчини и его представители вылетели в Москву для подписания контракта, который был согласован с новым генеральным директором «Зенита» Сергеем Фурсенко. Это уже третья попытка привезти Манчини в Россию, на этот раз, похоже, успешная.

Примечательно, что в свободной энциклопедии «Википедия» на страничке Манчини уже значится его принадлежность к российскому клубу, а вот на странице «Зенита» в графе главный тренир написано: «Вакантно».

Вечером 28 мая стало известно, что «Зенит» досрочно разорвал контаркт с румынцем Мирчу Луческу, под руководством которого сине-бело-голубые в минувшем сезоне заняли только третье место в национальном чемпионате.

Кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой 53-летний Роберто Манчини является приверженцем схемы 4-3-1-2, при которой игроки выстраиваются на поле в ромб. С такой комбинацией во второй половине двухтысячных возглавляемый им клуб «Интернационале» девять раз завоевывал пристижные награды Италии. После «Интера» Манчини 3,5 года тренировал английский «Манчестер Сити», чуть меньше года провел в турецком «Галатасарай», а в 2014-м вернулся в итальянский клуб, который покинул в августе 2016-го.