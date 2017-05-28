Как СКА отметил чемпионство с городом

Совместный хор СКА и «Ленинграда», 200 тысяч зрителей и Шипачев, которого проиграли в карты. «Фонтанка» рассказывает, как прошел второй в истории чемпионский парад хоккейного клуба СКА.

Сама победа СКА в Кубке Гагарина была оформлена еще в середине апреля. Однако последующий чемпионат мира по хоккею заставил немного отложить масштабное празднование: в сборную сразу отправился почти весь тренерский штаб и большая группа игроков из СКА. Однако руководство команды пообещало, что праздник будет, но чуть позже. В итоге парад было решено устроить 28 мая.

И все равно собрать весь чемпионский состав не удалось. Из-за операции не смог приехать защитник Вячеслав Войнов, чья потеря еще по ходу минувшего плей-офф стала серьезным испытанием для команды.

– Войнов после операции, – объяснял позже тренер СКА Харийс Витолиньш. – Насколько я понял, он поехал лечиться. У него все то же самое, что было после сезона. До сих пор находят какие-то последствия. Это все затягивается. Трудно сказать, когда это все остановится. Пока вопрос о завершении карьеры не стоит, но это просто затянулось все.

В тоне тренера явно чувствовалось легкое раздражение. Однако проблемы со здоровьем остановили не всех. Защитник Зубарев пришел на костылях. У Антона Белова тоже была травма, из-за которой он еще несколько дней назад кроме как на костылях не передвигался, но на парад пришел без них, лишь слегка прихрамывая.

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Видео: Константин Селин/"Фонтанка.ру"

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Около 15:50 автобус с командой начал движение от Площади Восстания вдоль по Невскому проспекту. Следом ехал еще один автобус с женами и детьми хоккеистов. На протяжении всего пути по обеим сторонам Невского стояла толпа. Они приветствовали армейцев, махали руками и кричали «Мы чемпионы!». Хотя сразу стало понятно, что не все в курсе происходящего.

– Смотри, футболисты едут, – выкрикнул кто-то из толпы.

По большей части, парад мало чем отличался от того, что был два года назад. Главных различий было два. Во-первых, в этот раз кубков было больше – Кубок Гагарина и кубок чемпионов России, который в 2015 году как победитель регулярного сезона забрал ЦСКА (в этом году регламент поменялся, и оба давали по итогам плей-офф). Во-вторых, не было Артемия Панарина, главного заводилы парада-2015. В этот раз большинство хоккеистов вело себя скромно, предпочитая молча снимать происходящее на айфоны.

Немного грустным выглядел нападающий Шипачев, который следующий сезон начнет в новой команде «Лас-Вегас».

– Так над ним все шутят, – объяснял потом член совета директоров СКА Александр Медведев. – Некоторые шутки очень жесткие.

Впрочем, сам Медведев не смог удержаться от шутки, когда его спросили, как же СКА отпустил такого важного игрока, как Шипачев.

– Так Шипачев не ушел, мы его в карты проиграли, – сказал Медведев и рассмеялся. – Карточные долги священны. Теперь придется Дадонова тоже отдавать.

Загрустишь тут от таких шуток.

***

На Дворцовую площадь СКА прибыл в момент, когда на сцене выступала певица «Ёлка». Выгружались из автобуса хоккеисты под песню «Добро пожаловать в город обмана». Игроков с женами сразу отправили в дальний конец сцены, где за высокими шатрами для них был уже приготовлен богатый фуршет.

«Ёлка» отпела свое и спустилась за сцену, где ее поймал журналисты.

– Очень не хотелось облажаться, если честно, – говорила она, кажется, вполне искренне. – Не мне, конечно, судить, но вроде ничего так получилось. Ха-ха-ха.

– За спортом хоть немножечко следите?

– Ха-ха! Все-таки подстава! У меня папа занимался силовым троеборьем всю свою жизнь. Поэтому я знаю, что такое спорт. Знаю, что то, что со стороны выглядит очень изящно, дается очень тяжелым трудом.

– Кто самый крутой игрок в СКА?

– Аааа! Все хороши! (Кто-то шепотом подсказывает, что Шипачев) А вдруг нет! Все хороши! Ребята, ну нельзя так подставлять!

***

Наступил момент торжественного поздравления команды со сцены. Ради этого приехали губернатор Георгий Полтавченко и председатель ЗАКСа Вячеслав Макаров. Полтавченко сказал, что-то стандартное, а вот Макаров отличился.

– Спорт – это больше, чем спорт, – кричал он, взяв в каждую руку по микрофону. – Спорт – это большая политика. И то, что они завоевывают трофеи – это гордость всего мира. Благодаря таким победам Россия всегда была, есть и будет великой хоккейной державой. Да здравствует Россия! Ура!

Наверное, Вячеслава Серафимовича, большого любителя футбола и гандбола, смутило слово «Континентальная» в названии КХЛ.

– Двойное спасибо хотел бы сказать за игроков, которые представляли нашу сборную в Германии, – это поздравлял уже президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

С ним произошел отдельный казус. Третьяку наравне со всеми вручили чемпионский перстень СКА. За какие заслуги, так никто и не понял. Сам Третьяк за пределами вип-зоны не появился, так что узнать его впечатления не удалось.

***

Первым из команды вышел к журналистам нападающий Александр Барабанов, наверное, потому что он единственный коренной петербуржец в основном составе СКА.

– Где перстень?

– Перстень убрал уже в пакет, чтобы не потерять.

– Для вас Петербург родной город. Наверное, вдвойне приятно, что столько народу пришло?

– Конечно. У меня много родных пришло – отец, бабушка. Видел много друзей.

– В следующем сезоне команда может предстать в очень измененном виде. Шипачев уже подписал контракт в НХЛ. Туда же, судя по всему, отправляется Дадонов. Ковальчук опять же. Не переживаете по этому поводу?

– Да не особых переживаний. Ребята растут. У нас очень много молодежи, которая может себя проявить, поэтому я спокоен.

– Вы бы себя хотели попробовать в НХЛ?

– На данный момент я в СКА на два года, пока все мысли здесь, – ответил смущенно Барабанов.

– А в перспективе?

– Если честно, да, хотелось бы.

***

Когда появился Харийс Витолиньш, никто не удивился. Главный тренер Олег Знарок даже в такой момент не захотел поговорить с прессой.

– Я в первый раз столько народу на улице видел, – Витолиньш, кажется, был действительно шокирован. – Даже в 2014 году, когда мы чемпионат мира выиграли и ехали по Тверской в Москве, столько народу не было. И видно, что все – хоккейные болельщики, а не просто прохожие.

– Получится удержать в КХЛ Ковальчука?

– Ой, это не ко мне вопрос.

– Вам больше «Елка» или Лепс нравится? – Мимо как раз прошелся растрепанный Григорий Лепс, которому предстояло выступать следующим.

– Есть и у «Елки» хорошие песни, и у Лепса, – тренер СКА легко ушел от коварного вопроса. – У «Ленинграда» вообще все здорово.

Нападающего Виктора Тихонова тоже хотели спровоцировать спросив, где лучше – в КХЛ или НХЛ.

– Где кубки! – ответил он. Явно можно было отметить находчивость наших собеседников в этот вечер.

– Чем отличается сегодняшний парад от того, что было два года назад?

– Народу, мне кажется, больше пришло. Такое ощущение, словно, действительно весь город пришел поддержать. Там некоторые люди прошли вместе с автобусом от начала и до конца и все время орали! Вот это то, ради чего мы на самом деле играем.

***

Народу, судя по всему, действительно собралось больше. По предварительным оценкам пресс-службы СКА, в общей сложности команду приветствовало на Невском и на Дворцовой 200 тысяч человек, что на 50 тысяч больше, чем два года назад.

Завершился концерт феерично: во время исполнения «Ленинградом» песни «WWW» вся команда СКА вышла на сцену и хором подпевала Сергею Шнурову.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»