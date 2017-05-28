СКА полным составом подпел "Ленинграду"
Вместе с музыкантами спортсмены исполнили "WWW" и еще несколько композиций группы.
Кроме того, оба кубка Гагарина, завоеванные СКА (нынешний и сезона 2014/2015), также оказались на сцене во время выступления "Ленинграда":
Напомним, что СКА 28 мая отмечает свое чемпионство в Кубке Гагарина. Сперва команда и тренерский штаб сотоварищи проехали в двух автобусах по Невскому в сопровождении фанатов, после чего на сцене, установленной на Дворцовой площади, им вручили медали и памятные перстни. Праздник продолжился концертом с участием звезд, а завершится чествование фейерверком с пляжа Петропавловской крепости в 22:45.
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