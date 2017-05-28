Генконсульство России уточнило данные о пострадавших в ДТП в турецкой Анталье

В генконсульстве России в Анталье уточнили данные о пострадавших в результате ДТП в турецкой Анталье — ими оказались три россиянки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии.

«В аварии пострадали три российские туристки, они получили ушибы и царапины. Они поехали на экскурсию, которая не была организована их туроператором», — сказал дипломат.

При этом ранее в генконсульстве сообщали, что в аварии пострадали гражданки Словакии.

Авария произошла около 15.00. Двигавшийся из Каппадокии в Аланию микроавтобус в условиях сильного ливня съехал с трассы и перевернулся.