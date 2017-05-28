Папа наградил российского священника золотым крестом за служение церкви

Папа Римский Франциск наградил 75-летнего российского священника Иосифа Заневского, монаха ордена салезианцев, крестом Pro Ecclesia et Pontifice ("За заслуги перед церковью и папой").

Крест был вручен в воскресенье во время прощальной мессы настоятеля столичного кафедрального собора, который после 26-летнего служения покидает приход, получив новое назначение.

Крест Pro Ecclesia et Pontifice — шестая по старшинству награда Святого престола. Она вручается духовенству и мирянам, которые не менее 25 лет своей жизни посвятили служению Католической церкви и понтифику. Награда была учреждена папой Львом XIII в 1888 году и имеет форму креста.

Иосиф Заневский, уроженец Белоруссии, был тайно рукоположен в Польше в 1978 году, затем служил в Гродненской области, а в 1991 году архиепископ в Москве Тадеуш Кондрусевич назначил его настоятелем столичного прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Настоятель добился возвращения католикам храма на Малой Грузинской улице, руководил его восстановлением и получил символический ключ от кафедрального собора из рук государственного секретаря Святого престола кардинала Анджело Содано 12 декабря 1999 года.

Помимо креста от папы Римского, священник Иосиф Заневский имеет государственные награды Российской Федерации.

Новый настоятель кафедрального собора — священник Владимир Кабак, который также является монахом ордена салезианцев, — был представлен приходу 24 мая.