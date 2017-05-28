В Сибири легкомоторный самолет обесточил три села при жесткой посадке

Одноместный самолет совершил жесткую посадку на юге Красноярского края и повредил провода, в результате чего три поселка остались без электричества. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

«В результате данного инцидента погибших и травмированных нет, самолет не поврежден. Повреждена линия электропередач, под отключение частично попали три населенных пункта — поселок Лугавское, поселок Знаменское и поселок Тагарское», — заявили в пресс-службе. В МЧС также отметили, что в самолете находился только пилот.

Сколько человек остались без света, на данный момент не известно. Бригада энергетиков Минусинского района занимается восстановлением энергоснабжения.

Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона, самолет КР-2U SOVA выполнял несанкционированный полет. Он приземлился в 20 километрах южнее Минусинска, не получив значительных повреждений.