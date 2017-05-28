«Нелюбовь» Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля

Драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля. Трансляция церемонии вечером 28 мая идет на YouTube.

Диана Крюгер признана лучшей актрисой за свою роль в «Затемнении» Фатиха Акина. Лучшим актером признан Хоакин Феникс, сыгравший в «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси.

София Коппола получила приз за лучшую режиссуру, она была представлена в конкурсе фильмом «Роковое искушение».

В 2017 году Каннский кинофестиваль прошел в 70-й раз. В основной программе представлены 19 картин, помимо Звягинцева в конкурсе также участвует Сергей Лозница с картиной «Кроткая».

Ранее фильм «Теснота» россиянина Кантемира Балагова получил на фестивале приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. Картина также представлена в категории «Особый взгляд», в которой приз получил фильм «Непокорный» иранца Мохаммада Расулофа.