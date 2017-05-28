Квартирный пожар в Купчино потушили

Пожар в квартире на Малой Балканской улице в Петербурге задел четыре балкона. К вечеру воскресенья, 28 мая, пожарные справились с возгоранием.

Как сообщает городское ГУ МЧС, выгорело 6 кв.м. обстановки в квартире на Малой Балканской улице дом 4, корпус 3. Кроме самой квартиры, огонь задел балконы с 10 по 14 этаж.

В МЧС сведения о пострадавших не поступали.

Напомним, огонь вспыхнул на 11 этаже, чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось ломать дверь.