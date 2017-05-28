«Зенит» расторг тренерский контракт с Мирчу Луческу

Совет директоров футбольного клуба «Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу. Сообщение с благодарностью за сотрудничество вечером 28 мая опубликовано на официальном сайте клуба.

Румынец занял пост главного тренера сине-бело-голубых год назад – 24 мая 2016 года. За это время «Зенит» выиграл Суперкубок России, вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА и стал бронзовым призером национального чемпионата.

«Зенит» благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

О том, кто будет новым тренером, официально пока не сообщается. Ранее источники СМИ распространили информацию о том, что уже достигнута договоренность с рекордсменом по числу завоёванных Кубков Италии Роберто Манчини.

Кадровые перестановки в главном футбольном клубе Петербурга начались в конце мая. На смену генеральному директору Максиму Митрофанову пришел бывший глава ФРС, в середине двухтысячных возглавлявший «Зенит» автор Кодекса чести российского футбола Сергей Фурсенко. Митрофанов остался в клубе советником председателя правления. Также у сине-бело-голубых появился относительно новый спортивный директор Константин Сарсания, уже работавший в команде Фурсенко.

В интервью «Фонтанке» Сарсания предрек клубу будущее как минимум на уровне в 2007 – 2008 годов, когда «Зенит» выиграл чемпионат России и завоевал Кубок УЕФА.