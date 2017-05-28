Минкульт и РПЦ возобновляют работу комиссий по решению конфликтных вопросов

Совместные меры по урегулированию конфликтных вопросов между храмами и музеями обсудили министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Егорьевский Тихон с представителями музеев на тематической секции деловой программы фестиваля «Интермузей 2017».

«Нам важно найти и установить постоянный диалог, поддерживать диалог между церковью и сообществом, потому что конечная цель едина», – цитирует Владимира Мединского пресс-служба Минкульта в воскресенье, 28 мая.

Владыка Тихон рассказал, что «уже была создана комиссия РПЦ по взаимодействию с музейным сообществам и комиссия Минкультуры по взаимодействию с церковью. Какое-то время мы перестали обращать внимание на эту организацию и вот сейчас вновь решили, что ей будет предан некий динамический и официальный статуc».

Он добавил, что первое совещание комиссии пройдет в ближайшее время и дальнейшая работа будет выстраиваться в зависимости от необходимости. Руководить работой комиссии будут директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и епархиальный древлехранитель Московской городской епархии протоирей Леонид Калинин.