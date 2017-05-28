Еще
00:15 29.05.2017
Пришлите свою новость!
28/05
Участкового оставили до утра охранять снаряд времен ВОВ
28/05
Манчини подписался на инстаграм «Зенита»
28/05
Папа наградил российского священника золотым крестом за служение церкви
28/05
СКА полным составом подпел "Ленинграду"
28/05
В Крыму пообещали цены на летний отдых ниже турецких
28/05
В Сибири легкомоторный самолет обесточил три села при жесткой посадке
28/05
Генконсульство России уточнило данные о пострадавших в ДТП в турецкой Анталье
28/05
Тренер сборной России по хоккею объяснил своей ошибкой поражение от канадцев
28/05
«Нелюбовь» Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля
28/05
Квартирный пожар в Купчино потушили
28/05
Пентагон отказался признавать НАТО угрозой для России
28/05
«Зенит» расторг тренерский контракт с Мирчу Луческу
28/05
Минкульт и РПЦ возобновляют работу комиссий по решению конфликтных вопросов
28/05
Центробанк решил объединить кредитные истории заемщиков
28/05
СМИ: После концерта на Дворцовой Хворостовский вывихнул плечо
28/05
В Купчино пожар в жилом доме
28/05
Манчини прочат пост тренера «Зенита» уже на следующей неделе
28/05
Бортко попросил Поклонскую оставить Учителя в покое
28/05
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции
28/05
Хоккеисты СКА получили чемпионские медали на Дворцовой
28/05
С севшего на мель под Шлиссельбургом сухогруза начали перегружать щебень
28/05
Большой велопарад собрал около 15 тысяч петербуржцев
28/05
Стадиону на Крестовском пришивают новый газон
28/05
В штате Миссисипи мужчина расстрелял восемь человек
28/05
В Петербурге от встречи с «Мерседесом» водителя «Жигулей» выбросило из машины
28/05
Московская полиция помогла 12 уткам вернуться домой
28/05
Сухогруз со щебнем сел на мель под Шлиссельбургом
28/05
Финский фильм о просевшем потолке попал в шорт-лист Каннского фестиваля
28/05
В Курортном районе потеряли шизофреника в розовой пижаме
28/05
В Сирии сообщили о гибели 20 мирных жителей при ударе коалиции в Ракке
28/05
Китай осудил заявления G7 о Южно-Китайском море
28/05
Лето придет в Петербург с дождями
28/05
Рогозин доложил Путину о первом полете лайнера MC-21
28/05
В Москве началась третья акция протеста против «реновации»
28/05
В Тельмана парни-очкарики на машине Ринада уничтожили агитационный куб
28/05
Летевший в Турцию самолет посадили в Краснодаре из-за драки на борту
28/05
Из-за пьяного лжеминера пришлось эвакуировать клуб на Лени Голикова
28/05
В Стрельне Opel «взобрался» на Honda
28/05
Организаторы: «Классику на Дворцовой» слушали 450 тысяч человек
28/05
В порту Усть-Луга второй раз за месяц пьяные крадут «буханку»
28/05
Два парня из Замбии устроили драку на Невском
28/05
Дуров не удивился уведомлению Google о попытке взлома его почты
28/05
Мачехе задержанного за попрошайничество вменили неповиновение полиции
28/05
В гатчинской Романовке начальник почты пыталась покрыть растрату грабежом
28/05
Конкурент Boeing совершил первый пробный полет в Иркутске
28/05
На саммите G7 Трамп отказался давать обязательства по соглашению об изменении климата
28/05
Воскресным утром в Петербурге непривычно пусто на дорогах
28/05
Очевидцы: На «Маяковской» пассажиров высадили из поезда из-за бесхозного пакета
28/05
В музее Ахматовой презентуют книгу о судьбе Маннергейма
28/05
Ученые узнали, какая погода мешает выспаться
28/05
На Фестивале тюльпанов показывают новые сорта
28/05
СМИ узнали о планах брата манчестерского террориста напасть на конвой ООН
28/05
В Лаппеенранте застрелили лосенка по кличке Дурашка
28/05
NASA сообщило об исчезновении звезды, за которой они следили несколько лет
28/05
На Руставели юный угонщик забыл ПДД и попался полиции
28/05
Пенсионерка отдала мошенникам 700 тысяч за спасение внука
28/05
Шесть вагонов с растительным маслом сошли с рельсов в Саратовской области
28/05
Реклама Burger King оскорбила бельгийскую королевскую семью
28/05
Квартира на Северном сгорела за полчаса
28/05
В Красном Селе у женщины нашли больше 600 граммов наркотика
28/05
Велосипедисты проведут большой велопарад
28/05
Комедия «Относительные ценности» выходит в театре им. Акимова
27/05
Молодая немка переехала жить в лес Финляндии
27/05
Пожар на набережной Обводного канала локализован
27/05
Шаман и Сфинкс сразились с Первоклашками
27/05
British Airways просит своих пассажиров не приезжать в аэропорт
27/05
Из-за пожара на Обводном перекрыта часть набережной
27/05
На Обводном срезают решётку с набережной - тушить пожар
27/05
Фильм ученика Сокурова получил в Каннах премию
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
28.05.2017 20:51

Пентагон отказался признавать НАТО угрозой для России

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что НАТО не представляет угрозы для России. Об он сказал в воскресенье, 28 мая, в интервью телеканалу CBS News.

«Почему они (россияне — прим. «Ленты.ру») видят в НАТО угрозу, находится за гранью моего понимания. Ясно, что НАТО — не угроза», — сказал Мэттис, отметив, что будущее России должно быть неразрывно связано с Европой.

«Сейчас Россия предпочитает быть стратегическим противником по ряду причин. Но суть в том, что НАТО не является угрозой, и они знают это. У них нет в этом ни малейших сомнений», — подчеркнул глава военного ведомства.

Мэттис добавил, что в настоящее время Вашингтон стремится применять дипломатический подход в отношениях с Москвой, но отметил, что Соединенные Штаты будут «противостоять России, когда речь заходит о тех сферах, где они атакуют нас, либо в киберпространстве, либо если они попытаются изменить границы, используя вооруженные силы».

Вашингтон регулярно обвиняет Россию во вмешательстве в ход американских выборов путем хакерских атак. Соответствующие утверждения содержались также в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного спецслужбами США. Москва последовательно опровергает все обвинения.

Источник: Лента.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
19.05.2017 17:53

Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"

В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54

Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах

XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10

Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз

Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Папа наградил российского священника золотым крестом за служение церкви
Пентагон отказался признавать НАТО угрозой для России
Минкульт и РПЦ возобновляют работу комиссий по решению конфликтных вопросов
СМИ: После концерта на Дворцовой Хворостовский вывихнул плечо
Бортко попросил Поклонскую оставить Учителя в покое
Московская полиция помогла 12 уткам вернуться домой
Китай осудил заявления G7 о Южно-Китайском море
В Москве началась третья акция протеста против «реновации»
Мачехе задержанного за попрошайничество вменили неповиновение полиции
На саммите G7 Трамп отказался давать обязательства по соглашению об изменении климата
Слова почетных
«Первый зять» США под колпаком у Мюллера
Госдума подбирается к Telegram
Ловец покемонов Соколовский: Я – идиот, а Саша Спилберг – нет
Видеоблогинг по-русски: откручиваем курице голову
Храм ювелирного искусства
Je suis Кирилл Серебренников
Священник Алексей Уминский: «Мы показали, что у нас есть свои Pussy Riot»
Швабра без бирки довела до суда
Суды собрали коллекцию запрещенных сайтов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

СКА полным составом подпел "Ленинграду"

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Стадиону на Крестовском пришивают новый газон

Алина Циопа/"Фонтанка.ру"

На Фестивале тюльпанов показывают новые сорта

Новости компаний
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Фото: ООО "Группа компаний "Дарница"
10.05.2017 10:29
В Петербурге вместо слов поздравлений раздавали свежий хлеб
Двадцать тысяч батонов «Аладушкин» было роздано девятого мая на городских праздниках в пяти муниципальных округах Санкт-Петербурга: Петроградском, Калининском, Адмиралтейском, Красногвардейском и Московском районах.
03.05.2017 13:16
«Фонтанка» выберет лучший офис и его команду
Премия интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка» ориентирована на коллективы компаний Петербурга и Ленобласти. По итогам онлайн-голосования на сайте интернет-газеты «Фонтанка.ру» будут выбраны «Лучший офисный коллектив», «Лучшее офисное пространство», а также «Лучший коллектив СМИ» 2017 года
Tele2
28.04.2017 16:35
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей, готовых побороться за миллион
Tele2 объявляет о начале III Всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам»
Tele2 Praktik 2017
28.04.2017 12:25
Tele2 приглашает на оплачиваемую практику
Tele2 предлагает студентам принять участие в программе Tele2 Praktik 2017
«Уральские авиалинии»
28.04.2017 11:12
Бортпроводники «Уральских авиалиний» получили награду на форуме SkyService
Команда бортпроводников авиакомпании «Уральские авиалинии» приняла участие в форуме предприятий гражданской авиации SkyService 2017
«Лондон Парк»
27.04.2017 10:37
Документы на получение разрешения на ввод сданы в МФЦ
Компания Л1 подала пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию корпусов 1-1 и 1-2 жилого комплекса «Лондон Парк».
ГАРАНТ
26.04.2017 13:46
Консультация от ГАРАНТа: Аптечка для сотрудников
Каков список обязательных медикаментов, входящих в состав аптечки для оказания первой помощи работникам предприятия, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Елена Парасоцкая.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.