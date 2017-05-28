Центробанк решил объединить кредитные истории заемщиков

Чтобы дать возможность банкам получать максимально полную информацию о долговой нагрузке клиентов, данные трех крупнейших бюро будут консолидированы в одной базе.

Банк России готовит предложения по изменению закона «О кредитных историях», которые должны дать банкам возможность оценивать совокупную задолженность заемщиков. Об этом 28 мая сообщает РБК со ссылкой на опубликованный обзор финансовой стабильности регулятора за четвертый квартал 2016 — первый квартал 2017 года.

Данная мера — ответ на запрос компаний-кредиторов. В феврале 2017 года на сайте Банка России был опубликован консультативный доклад «Об оценке рисков заемщиков — физических лиц на основе показателей долговой нагрузки». Банки, МФО и потребительские кооперативы могли представить свои комментарии о том, как им удобней получать информацию о кредитах и доходах заемщика для расчета показателя долговой нагрузки.

Как говорится в обзоре ЦБ, большинство респондентов выступили за использование показателей PTI (payment-to-income ratio, или платежи к уровню доходов), который оценивает соотношение долговой ежемесячной нагрузки заемщиков к их долгу. Как пояснил председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, есть еще показатель DTI (debt-to-income ratio, или долг к уровню доходов), который отличается от показателя PTI тем, что в расчет берется долговая нагрузка на горизонте в год. «При выдаче долгосрочных кредитов, например ипотеки, важны оба показателя. Если речь идет о краткосрочных розничных, то для принятия решения достаточно и показателя PTI», — поясняет он. Однако за DTI выступило меньшее число опрошенных.

По состоянию на конец четвертого квартала 2016 — первого квартала 2017 года данные крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) показывают, что количество заемщиков, имеющих более одного кредита, существенно и варьируется от 39,2 до 34,3%, говорится в «Обзоре финансовой стабильности». В среднем на одного заемщика приходится более 1,6 действующего кредитного договора.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ в срок до 1 марта 2017 года представить свои предложения, как ограничить права кредиторов по взысканию просроченной задолженности с тех, кто получил кредит, несмотря на большие долги. Права кредитора предлагается ограничивать в тех случаях, когда кредит был выдан им, несмотря на то что к моменту заключения договора «соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долгового обязательства превышало предельное значение, устанавливаемое Банком России.