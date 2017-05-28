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28.05.2017 19:22
1 Комментариев

Манчини прочат пост тренера «Зенита» уже на следующей неделе

Новый генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко успешно завершил переговоры с тренером Роберто Манчини. Об этом 28 мая сообщает Sports.ru.

По данным СМИ, стороны согласовали все детали контракта. Ожидается, что в середине следующей недели «Зенит» объявит об увольнении Мирчи Луческу и назначении Роберто Манчини на пост главного тренера.

Экс-президент национальной федерации спорта Сергей Фурсенко вернулся в «Зенит» спустя 6 лет, за которые сине-бело-голубые не были замечены в выдающихся победах. Особенно плачевными были результаты последнего времени. В день назначения Фурсенко в материале «Фонтанки» от 26 мая футбольный комментатор Нобель Арустамян заявил, что в Петербурге есть силы, которые хотят видеть итальянского специалиста Роберта Манчини главным тренером «Зенита».

Действующий тренер петербургского клуба Мирча Луческу будет отправлен в отставку. Отметим, что это уже третья попытка Фурсенко привезти Манчини в Россию. Предыдущие два раза он пытался предложить ему должность главного тренера сборной России.

53-летний Роберто Манчини известен тем, что под его руководством клуб «Интернационале» трижды выигрывал Чемпионат Италии, дважды Кубок Италии и четырежды Суперкубок Италии. Сам же Манчини кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой и абсолютный рекордсмен по числу завоёванных Кубков Италии —  6 как футболист и 4 как тренер.


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комментарии пользователей (1)
hubble
28 мая 2017 г. 20:32
Теперь у Зенита 2 традиционные забавы будут — менять тренеров как перчатки и менять газон.
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