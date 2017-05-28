СМИ: После концерта на Дворцовой Хворостовский вывихнул плечо

Народный артист России, оперный певец Дмитрий Хворостовский неудачно упал после концерта в Петербурге, посвященного Дню города. Сообщается, что музыкант обратился в больницу, но от госпитализации отказался.

По данным источников подмосковного телеканала «360», вывих правого плечевого сустава Хворостовский получил около четырех часов 28 мая, а к врачам обратился уже в Москве. Сейчас состояние здоровья музыканта оценивается как удовлетворительное.

Напомним, Дмитрий Хворостовский был участником концерта «Классика на Дворцовой», который прошел 27 мая. По данным организаторов, на главную городскую площадь пришли 450 тысяч зрителей. В полиции говорят о 100 тысячах.